Что такое гибридный автомобиль PHEV и как он работает

Гибридная силовая установка плагинов действительно достаточно сложная, по сравнению с бензиновыми автомобилями, обычными гибридами или электромобилями. Гибрид, подключаемый к сети, может работать как классический гибрид, например Toyota Prius.

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Однако, в отличие от обычных гибридов, PHEV имеют батарею большей емкости, которая позволяет получить запас хода до 100 км исключительно на электротяге, чего обычно хватает для поездок по городу. Из-за этого, некоторые автофанаты считают PHEV электромобилями, однако, правильным утверждением будет "электрифицированный автомобиль" из-за наличия ДВС.

Иллюстративное схематическое изображение работы PHEV

В общем, плагин-гибриды разделяют на два типа: те, имеющие так называемое разделение энергии (от батареи и двигателя внутреннего сгорания) и те, использующие бензиновый двигатель исключительно как генератор для подзарядки аккумулятора. К слову, второй тип, пока, встречается гораздо реже. Удачным примером такого авто является BMW i3.

Большинство PHEV сочетают крутящий момент от двигателя и электромотора для привода одной оси, (обычно передней). Чаще всего подобную схему используют Toyota и Ford. В то же время некоторые автомобили также имеют полный привод, который образуют благодаря установке электромотора на задней оси и, реже, благодаря передаче момента через карданный вал.

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Моноприводные гибриды имеют проблему, которая связана с тем, что их силовой агрегат постоянно работает в одном из 4 режимов: только мощность двигателя; только электроэнергия; электромотор плюс мощность двигателя вместе; или рекуперативное торможение, когда ДВС действует как генератор для зарядки аккумулятора.

Переход с одного режима езды происходит сотни раз в момент поездки в условиях переменного трафика, и водители часто чувствуют эти переходы, особенно если они внезапные. Моноприводные гибриды почти всегда более "шумные" и менее плавные, чем двухмоторные системы.

Однако, с другой стороны, полноприводные варианты часто имеют эффект, присущий вариаторам (CVT), когда при необходимости резкого ускорения повышаются обороты двигателя, что вызывает акустический дискомфорт.

Mazda CX-90 PHEV

Другое отличие, которую заметят водители, заключается в том, что PHEV, как правило, значительно менее мощные, когда работают только на электричестве, чем на ДВС или в комбинированном цикле.

Например, Mazda CX-90 PHEV 2024 года выпуска имеет электродвигатель на 173 лошадиные силы, но комбинированная бензиново-электрическая гибридная мощность составляет 323 лошадиные силы.

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Это означает, что ускорение до км/ч со стандартных 5,9 секунды при работе в режиме гибрида снижается до более 11 секунд в режиме езды на электричестве.

Chevrolet Volt

К слову, не все плагины имеют подобную особенность, ведь оба поколения Chevrolet Volt (2011–2015 и 2016–2018 годов выпуска) предлагают почти одинаковую производительность, независимо от того, в каком режиме работает авто.

В общем, PHEV является отличным вариантом для тех, кто хочет совместить лучшее из двух миров – от электромобилей и автомобилей с ДВС, эпоха которых начинает завершаться. Они предлагают такую же экономичность, как и обычные гибриды и способны обеспечить небольшой запас хода на электротяге, которого, как правило, хватает для поездок в городском трафике.