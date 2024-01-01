Можно ли купить Toyota Prius за $25

Toyota Prius – надежный и экономичный гибридный автомобиль, поэтому он ценится на рынке подержанных авто. Даже в США, где их продали миллионы, цены на подержанные и поврежденные Toyota Prius достаточно высокие. И это несмотря на огромные пробеги, которые наезжают их владельцы.

Впрочем, из каждого правила есть исключения. Так, в начале июня 2024 года почти не поврежденная Toyota Prius 2010 модельного года была продана на аукционе Copart всего за $25! Об этом сообщает сервис статистики аукционов AutoAstat. Почему такая цена? Ответ прост – потому что машину торговали аж на севере Аляски!

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В проданной в Анкоридже (Аляска) Toyota Prius 2010 и на самом деле немного повреждений – оторван задний бампер и вырван кусок переднего. Возможно, еще задело капот и фару. Пробег, конечно, немаленький – почти полмиллиона километров.

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Такое авто на подержанном рынке США стоит 8 500 тысяч долларов. Однако в Аляске битый “Приус” оказался никому не нужным – торги закончились на отметке 25 долларов. Правда, продавец этого авто не соглашается на эту цену – он хочет как минимум полторы тысячи.