Подержанный Toyota Land Cruiser 100: стоит ли покупать

Легендарный Toyota Land Cruiser 100 принято считать эталоном надежности, и не зря. Но “надежный” не означает “вечный” – самым старым экземплярам уже 27 лет (“сотый Крузак” выпускался с 1997 по 2008 год). Выбирая подержанный экземпляр, нужно понимать, что поддержание такого автомобиля в исправном состоянии потребует немало усилий и средств.

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Не стоит также забывать, что такие машины, как Toyota Land Cruiser 100, могут быть полезными на фронте, а новый закон о мобилизации позволяет изымать автомобили у граждан. В определенных случаях это достаточно серьезные риски.

Цены на Toyota Land Cruiser 100 начинаются от восьми тысяч долларов за наиболее “уставшие” экземпляры и достигают 40 тысяч долларов за тюнингованные версии, подготовленные к штурму серьезного бездорожья. Купить автомобиль в относительно неплохом состоянии можно в диапазоне 12-20 тысяч долларов.

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Кузов

Коррозия кузова и рамы – одна из самых болезненных проблем большинства японских автомобилей тех лет, и Toyota Land Cruiser 100 – не исключение. Кроме ржавления колесных арок, днища, дверей и порогов, довольно часто возникают проблемы с номером рамы. Эксперты, когда проверяют его, снимают заводскую антикоррозийную защиту. Если ее не восстановить – номер рамы очень быстро "выгнивает", что создает ряд проблем при следующей перерегистрации.

Коррозия кузова и рамы является едва ли не самой большой проблемой Toyota Land Cruiser 100

Антикоррозийная обработка для Toyota Land Cruiser 100 является обязательной процедурой, если вы хотите сохранить автомобиль на более-менее длительное время. На столичных СТО такая процедура может стоить от 100 до 500 долларов, в зависимости от уровня мастерской и стоимости использованных материалов.

Двигатели

Подавляющее большинство Toyota Land Cruiser 100 имеют под капотом бензиновый мотор объемом 4,7 литра, которой бывает как с фазорегуляторами, так и без них. Это очень надежный двигатель который, при условии надлежащего обслуживания имеет ресурс более миллиона километров. Главный недостаток – большой расход топлива. Но решается эта проблема установкой ГБО – такие двигатели хорошо "переваривают" такое топливо.

Обслуживание сводится к регламентной замене масла, фильтров и ремней. Иногда возникают проблемы с термомуфтой вентилятора, которая стоит от $50 за дешевый аналог до 200 долларов за оригинальную деталь. Еще одна проблема этих двигателей – выпускной коллектор, в котором образуются дыры. Цена новой оригинальной детали почти тысяча долларов, за аналог просят 250-400 долларов.

Бензиновый V8 можно назвать эталоном надежности

В вытекании масла чаще всего виноваты прокладки клапанных крышек (от 15 долларов за штуку) и сальники распределительных валов. Если прокладки клапанных крышек поменять относительно просто, то замена сальников распределительных валов – дорогая и длительная процедура.

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Дизель объемом 4,2 литра имел две модификации 1HD-T и 1HD-FTE. Ресурс этих двигателей также очень большой и каких-то системных болячек, при условии надлежащего обслуживания, не наблюдается. Единственное, чего боятся эти моторы – перегрева, который может возникнуть из-за какой-то неисправности в системе охлаждения (забитый радиатор, заклинивание термостата, утечка охлаждающей жидкости и т.д.).

Иногда выходит из строя датчик опережения впрыска (от 50 долларов). Также бывают проблемы с клапаном EGR, но эту проблему чаще всего решают отключением системы рециркуляции выхлопных газов.

Коробка передач

Большинство Toyota Land Cruiser 100 оборудованы классическим 4 или 5-диапазонным автоматом, которые также зарекомендовали себя очень хорошо. Обслуживание сводится к периодической замене масла и фильтра. Ресурс легко переваливает за полмиллиона километров. Даже эксплуатация на умеренном бездорожье, регулярные застревания в снегу, песке и грязи не наносят АКП серьезного вреда.

Автоматическая коробка передач не доставляет особых хлопот

Другие детали трансмиссии имеют большой ресурс, но требуют тщательного ухода. Крестовины кардана желательно шприцевать при каждом ТО, а также после поездок по бездорожью, если приходилось преодолевать броды. Особого внимания требуют передние подшипники ступиц, которые периодически нуждаются в регулировке и замене смазки. Также при жесткой эксплуатации по бездорожью интервал замены масла в редукторах и раздаточной коробке стоит сократить до 40-60 тысяч километров.

Самая большая проблема трансмиссии – полуоси заднего неразрезного моста. Если автомобиль сильно загружать, или таскать тяжелый прицеп, они выгибаются и требуют замены. Новая оригинальная полуось стоит от 500 долларов.

Ходовая часть

Передняя подвеска двухрычажная, сзади – неразрезной мост. Существуют комплектации с пневмо-гидравлическими элементами. Чаще всего их меняют на обычные пружины/торсионы, которые значительно дешевле и имеют гораздо больший ресурс. Также подвеску этих автомобилей довольно часто тюнингуют – комплектов для повышения проходимости и управляемости очень много.

Несмотря на сложную конструкцию, передняя подвеска достаточно надежная

В передней подвеске шаровые опоры и сайлетблоки ходят достаточно долго – не менее 80-100 тысяч километров. Так же надежны передние амортизаторы, которые стоят по 100-200 долларов за штуку. Меньший ресурс, 30-60 тысяч километров, имеют тяги и втулки стабилизатора. Задняя подвеска не требует внимания до 150-200 тысяч километров (за исключением втулок и тяг стабилизатора, которые “ходят” 40-60 тысяч километров).

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Передние тормоза страдают от слишком активного драйва. Перегрев передних тормозных дисков (от 50 долларов за штуку) – довольно распространенное явление. Также, из-за возраста авто нуждаются в "переборке" тормозных суппортов. Ремкомплекты стоят 5-10 долларов, работа по их замене – вдвое больше.

Часто выходит из строя карданчик рулевого вала. Оригинальная деталь стоит 130 долларов, но есть более доступные заменители. Замена этой детали – относительно простая и недорогая процедура.

Электрика

Проблемы с электрикой, в большинстве случаев, связаны с использованием автомобиля на бездорожье. В версиях с активно подвеской выходят из строя датчики положения кузова. В других – отгнивают провода массы. Других системных проблем с электрикой не отмечается.

Вывод Авто24

Toyota Land Cruiser 100 – надежный автомобиль, и если его поддерживали в исправном состоянии, расходы на его содержание не будут слишком большими. “Запущенные” экземпляры покупать не стоит, потому что “поставить на ноги” потрепанный жизнью экземпляр очень не дешево. Поэтому если смириться с большим расходом топлива, Toyota Land Cruiser 100 можно считать очень удачным автомобилем, который сможет покрыть огромное количество задач.