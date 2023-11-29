Классический Toyota Land Cruiser 70 обновлен: теперь и в трехдверном варианте. Модернизацию прошел внедорожник для Ближнего Востока.

Toyota обновила модель, которой почти 40 лет. Внедорожник Land Cruiser 70 - одна из старейших моделей японской марки, которая выпускается до сих пор, причем практически в неизменном виде.

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В конце лета этого года модернизации подвергли "семидесятый" для рынков Японии и Австралии, а теперь подошла очередь и версии для Ближнего Востока, которая имеет свои характерные особенности. Такой внедорожник доступен не только в пятидверном варианте, но и с коротким трехдверным кузовом.

Кроме короткой версии, ближневосточный Land Cruiser 70 отличается от варианта для других рынков расположением руля - он находится слева. Кроме того, только для такого "семидесятого" доступна отделка салона в светло-бежевом оттенке, которая не предлагается в Японии и Австралии. В остальном же обновление прошло по уже известному сценарию.

Внедорожнику вернули классические круглые блоки фар, которые теперь являются светодиодными, а в салоне появились новая комбинация приборов с 4,2-дюймовым экранчиком бортового компьютера, мультируль и мультимедийная система с тачскрином диагональю 6,7 дюйма. Последняя отныне поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

На Ближнем Востоке Land Cruiser 70 продается с атмосферным бензиновым двигателем V6 объемом 4,0 литра - он развивает 228 лошадиных сил и 360 Нм момента. Однако если раньше "шестерка" работала исключительно в паре с механической коробкой передач, то теперь предложен шестиступенчатый автомат. Привод у "семидесятого" полный.

Обновленный Toyota Land Cruiser 70 уже можно заказать в ОАЭ: цены начинаются от 169 900 дирхамов ($46 тысяч) за трехдверное исполнение и от 179 900 дирхамов ($49 тысяч) за пятидверный внедорожник.