Класичний Toyota Land Cruiser 70 оновлено: тепер і у тридверному варіанті. Модернізацію пройшов позашляховик для Близького Сходу.

Toyota оновила модель, якій майже 40 років. Позашляховик Land Cruiser 70 - одна з найстаріших моделей японської марки, яка випускається досі, причому практично у незмінному вигляді.

Читайте також: Новенькі Toyota Land Cruiser 70 по 37 000 доларів – реальність

Наприкінці літа цього року модернізації піддали «сімдесятий» для ринків Японії та Австралії, а тепер підійшла черга та версії для Близького Сходу, яка має свої характерні особливості. Такий позашляховик доступний не тільки в п'ятидверному варіанті, але і з коротким тридверним кузовом.

Крім короткої версії, близькосхідний Land Cruiser 70 відрізняється від варіанта для інших ринків розташуванням керма - він знаходиться ліворуч. Крім того, тільки для такого «сімдесятого» доступне оздоблення салону у світло-бежевому відтінку, яке не пропонують у Японії та Австралії. В іншому ж оновлення пройшло за вже відомим сценарієм.

Позашляховику повернули класичні круглі блоки фар, які тепер є світлодіодними, а в салоні з'явилися нова комбінація приладів з 4,2-дюймовим екранчиком бортового комп'ютера, мультируль та мультимедійна система з тачскрином діагоналлю 6,7 дюйма. Остання відтепер підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

На Близькому Сході Land Cruiser 70 продається з атмосферним бензиновим двигуном V6 об'ємом 4,0 літра - він розвиває 228 кінських сил і 360 Нм моменту. Однак якщо раніше "шістка" працювала виключно в парі з механічною коробкою передач, то тепер запропоновано шестиступінчастий автомат. Привід у "сімдесятого" повний.

Оновлений Toyota Land Cruiser 70 вже можна замовити в ОАЕ: ціни починаються від 169 900 дирхамів ($46 тисяч) за тридверне виконання та від 179 900 дирхамів ($49 тисяч) за п'ятидверний позашляховик.