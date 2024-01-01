Вживаний Toyota Land Cruiser 100: чи варто купувати

Легендарний Toyota Land Cruiser 100 прийнято вважати еталоном надійності, і не дарма. Але “надійний” не означає “вічний” – найстаршим екземплярам вже 27 років (“сотий Крузак” випускався з 1997 по 2008 рік). Вибираючи вживаний екземпляр, потрібно розуміти, що підтримання такого автомобіля у справному стані буде потребувати немало зусиль та коштів.

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Не варто забувати, що такі машини, як Toyota Land Cruiser 100, можуть бути корисними на фронті, а новий закон про мобілізацію дозволяє вилучати автомобілі у громадян. У певних випадках це досить серйозні ризики.

Ціни на Toyota Land Cruiser 100 починаються від восьми тисяч доларів за найбільш “втомлені” екземпляри та сягають 40 тисяч доларів за тюнінговані версії, підготовлені до штурму серйозного бездоріжжя. Купити автомобіль у відносно непоганому стані можна у діапазоні 12-20 тисяч доларів.

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Кузов

Корозія кузова та рами – одна з найболючіших проблем більшості японських автомобілів тих років, тож Toyota Land Cruiser 100 – не виключення. Окрім ржавіння колісних арок, днища, дверей та порогів, досить часто виникають проблеми з номером рами. Експерти, коли перевіряють його, знімають заводський антикорозійний захист. Якщо його не поновити – номер рами дуже швидко «вигниває», що створює низку проблем при наступній перереєстрації.

Корозія кузова та рами є чи не найбільшою проблемою Toyota Land Cruiser 100

Антикорозійна обробка для Toyota Land Cruiser 100 є обов’язковою процедурою, якщо ви бажаєте зберегти автомобіль на більш-менш тривалий час. На столичних СТО така процедура може коштувати від 100 до 500 доларів, залежно від рівня майстерні та вартості використаних матеріалів.

Двигуни

Переважна більшість Toyota Land Cruiser 100 мають під капотом бензиновий мотор об’ємом 4,7 літра, якій буває як з фазорегуляторами, так і без них. Це дуже надійний двигун який, за умови належного обслуговування має ресурс понад мільйон кілометрів. Головний недолік – велика витрата пального. Але вирішується ця проблема встановленням ГБО – такі двигуни добре «перетравлюють» таке пальне.

Обслуговування зводиться до регламентної заміни оливи, фільтрів та ременів. Іноді виникають проблеми з термомуфтою вентилятора, яка коштує від $50 за дешевий аналог до 200 доларів за оригінальну деталь. Ще одна проблема цих двигунів – випускний колектор, у якому утворюються дірки. Ціна нової оригінальної деталі майже тисяча доларів, за аналог просять 250-400 доларів.

Бензиновий V8 можна назвати еталоном надійності

У витіканні оливи найчастіше винні прокладки клапанних кришок (від 15 доларів за штуку) та сальники розподільчих валів. Якщо прокладки клапанних кришок поміняти відносно просто, то заміна сальників розподільчих валів – дорога та тривала процедура.

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Дизель об’ємом 4,2 літра мав дві модифікації 1HD-T та 1HD-FTE. Ресурс цих двигунів також дуже великий і якихось системних болячок, за умови належного обслуговування, не спостерігається. Єдине, чого бояться ці мотори – перегріву, який може виникнути через якусь несправність у системі охолодження (забитий радіатор, заклинення термостату, витік охолоджувальної рідини тощо).

Іноді виходить з ладу датчик випередження впорскування (від 50 доларів). Також бувають проблеми з клапаном EGR, але цю проблему частіше всього вирішують відключенням системи рециркуляції вихлопних газів.

Коробка передач

Більшість Toyota Land Cruiser 100 обладнані класичним 4 або 5-діапазонним автоматом, які також зарекомендували себе дуже добре. Обслуговування зводиться до періодичної заміни оливи та фільтру. Ресурс легко перевалює за пів мільйона кілометрів. Навіть експлуатація на помірному бездоріжжі, регулярні затягання у снігу, піску та багнюці не завдають АКП серйозної шкоди.

Автоматична коробка передач не доставляє особливих клопотів

Інші деталі трансмісії мають великий ресурс, але вимагають ретельного догляду. Хрестовини кардана бажано шприцювати при кожному ТО, а також після поїздок бездоріжжям, якщо доводилось долати броди. Особливої уваги вимагають передні підшипники маточин, які періодично потребують регулювання та заміни мастила. Також при жорсткій експлуатації бездоріжжям інтервал заміни оливи у редукторах та роздавальній коробці варто скоротити до 40-60 тисяч кілометрів.

Найбільша проблема трансмісії – піввісь заднього нерозрізного моста. Якщо автомобіль сильно завантажувати, або тягати важкий причіп, вони вигинаються і потребують заміни. Нова оригінальна піввісь коштує від 500 доларів.

Ходова частина

Передня підвіска двоважільна, ззаду нерозрізний міст. Існують комплектації з пневомо-гідравлічними елементами. Частіше всього їх міняють на звичайні пружини/торсіони, які значно дешевші і мають набагато більший ресурс. Також підвіску цих автомобілів досить часто тюнінгують – комплектів для підвищення прохідності та керованості дуже багато.

Попри складну конструкцію, передня підвіска досить надійна

У передній підвісці кульові опори та сайлетблоки ходять досить довго – не менше 80-100 тисяч кілометрів. Так само надійні передні амортизатори, які коштують по 100-200 доларів за штуку. Менший ресурс, 30-60 тисяч кілометрів, мають тяги та втулки стабілізатора. Задня підвіска не потребує уваги до 150-200 тисяч кілометрів (за виключенням втулок та тяг стабілізатора, які “ходять” 40-60 тисяч кілометрів).

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Передні гальма страждають від надто активного драйву. Перегрів передніх гальмівних дисків (від 50 доларів за штуку) – досить поширене явище. Також, через вік авто потребують «перебирання» гальмівних супортів. Ремкомплекти коштують 5-10 доларів, робота з їх заміни – удвічі більше.

Часто виходить з ладу карданчик рульового валу. Оригінальна деталь коштує 130 доларів, але є більш доступні замінники. Заміна цієї деталі – відносно проста та недорога процедура.

Електрика

Проблеми з електрикою, у більшості випадків, пов’язані з використанням автомобіля на бездоріжжі. У версіях з активно підвіскою виходять з ладу датчики положення кузова. У інших – відгнивають дроти маси. Інших системних проблем з електрикою не відмічається.

Висновок Авто24

Toyota Land Cruiser 100 – надійний автомобіль, і якщо його підтримували у справному стані, витрати на його утримання не будуть надто великими. “Запущені” екземпляри купувати не варто, тому що “поставити на ноги” пошарпаний життям екземпляр дуже не дешево. Тож якщо змиритись з великою витратою пального, Toyota Land Cruiser 100 можна вважати дуже вдалим автомобілем, який зможе покрити величезну кількість завдань.