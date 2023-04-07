Toyota Land Cruiser 70 витримує обстріл із снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм або вибух двох гранат під днищем. Крім того, позашляховику покращили прохідність.

У класичного Toyota Land Cruiser 70 з'явився новий екстремальний варіант. Авто не лише підготували до важкого бездоріжжя, а й бронювали. Про це повідомляється на сайті канадської компанії Inkas, яка спеціалізується на створенні захищеної техніки.

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Позашляховик Toyota Land Cruiser 70 бронювали за стандартом BR6. Бронепластини і куленепробивне скло дозволяють витримати обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм, а днище захищає від вибуху двох гранат.

Поліпшити і так непогану прохідність Toyota Land Cruiser 70 встановлені посилена підвіска, шноркель та позашляхова гума. Крім того, з'явилися дуги спереду, лебідка та багажник на даху. За доплату автомобілю запропоновані проблискові маячки.

Тюнінг Toyota Land Cruiser не торкнувся двигуна. Позашляховик оснащений 4,5-літровим дизелем потужністю 200 к. с.

Нагадаємо, що класичний Toyota Land Cruiser 70 випускають з 1984 року і він досі популярний. Позашляховик цінують за надійність та невибагливість. Незабаром на знамениту модель чекає чергове оновлення.