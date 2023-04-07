Toyota Land Cruiser 70 выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм или взрыв двух гранат под днищем. Кроме того, внедорожнику улучшили проходимость.

У классического Toyota Land Cruiser 70 появился новый экстремальный вариант. Автомобиль не только подготовили к тяжелому бездорожью, но и бронировали. Об этом сообщается на сайте канадской компании Inkas, специализирующейся на создании защищенной техники.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 бронировали по стандарту BR6. Бронепластины и пуленепробиваемое стекло позволяют выдержать обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а днище защищает от взрыва двух гранат.

Улучшить и так хорошую проходимость Toyota Land Cruiser 70 установлены усиленная подвеска, шноркель и внедорожная резина. Кроме того, появились дуги спереди, лебедка и багажник на крыше. За доплату автомобилю предложены проблесковые маячки.

Тюнинг Toyota Land Cruiser не коснулся двигателя. Внедорожник оснащен 4,5-литровым дизелем мощностью 200 л.

Напомним, что классический Toyota Land Cruiser 70 выпускают с 1984 года и он по-прежнему популярен. Внедорожник ценят надежность и неприхотливость. Вскоре знаменитую модель ждет очередное обновление.