Toyota Land Cruiser 70 с минимальными изменениями выпускается с 1984 года. Рамный внедорожник до сих пор пользуется спросом благодаря своей надежности. Чаще его покупают армия и специальные службы.

Классический Toyota Land Cruiser 70 готовится к очередной модернизации. Обновленную модель-долгожительницу должны представить осенью. Об этом сообщает сайт BestCarWeb.

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Новый Toyota Land Cruiser 70 не слишком изменится снаружи. Внедорожник сохранит характерный классический дизайн, но приобретет черту юбилейной лимитированной версии 70th Anniversary, которую продавали в Австралии. Это означает, что установят новые круглые фары, более выпуклый капот, 16-дюймовые внедорожные шины и пластиковые расширители арок.

В салоне Toyota Land Cruiser 70 установят руль от пикапа Hilux и несколько улучшат отделку. Кроме того, стандартным станет 6,1-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы.

Главное новшество Land Cruiser 70 2024 года скрывается под его капотом. На смену 4,5-литровому дизельному V8 придет 2,8-литровый двигатель Toyota Land Cruiser Prado. Мощность останется на прежнем уровне (204 л. с.), зато у нового мотора больший крутящий момент – 500 Нм.

Кроме того, в линейку вернется автомат – 6-ступенчатую АКПП также позаимствует у Prado. За доплату будет доступна блокировка заднего дифференциала.