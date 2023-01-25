Toyota Land Cruiser 70 з мінімальними змінами випускають з 1984 року. Рамний позашляховик досі має попит завдяки своїй надійності. Найчастіше його купують армія та спеціальні служби.

Класичний Toyota Land Cruiser 70 готують до чергової модернізації. Оновлену модель-довгожительку мають презентувати восени. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.

Читайте також: Новенькі Toyota Land Cruiser 70 по 37 000 доларів – реальність у 2019 році

Новий Toyota Land Cruiser 70 не надто зміниться зовні. Позашляховик збереже характерний класичний дизайн, але набуде рис ювілейної лімітованої версії 70th Anniversary, яку продавали в Австралії. Це означає, що встановлять нові круглі фари, опукліший капот, 16-дюймові позашляхові шини та пластикові розширювачі арок.

У салоні Toyota Land Cruiser 70 встановлять кермо від пікапа Hilux і дещо покращать оздоблення. Крім того, стандартним стане 6,1-дюймовий сенсорний монітор мультимедійної системи.

Головне нововведення Land Cruiser 70 2024 ховається під його капотом. На зміну 4,5-літровому дизельному V8 прийде 2,8-літровий двигун від Toyota Land Cruiser Prado. Потужність залишиться на колишньому рівні (204 к. с.), зате у нового мотора більший крутний момент — 500 Нм.

Крім того, в лінійку повернеться автомат — 6-ступінчасту АКПП також запозичить у Prado. За доплату буде доступне блокування заднього диференціала.