Toyota Land Cruiser 300 отримав комплект тюнінгу за 35 000 доларів

Японське ательє Liberty Walk, яке відоме своїми епатажними аеродинамічними обвісами для різних моделей автомобілів, анонсувало новий проект. Цього разу тюнери звернули увагу на повнорозмірний позашляховик Toyota Land Cruiser 300.

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Машина традиційно для Liberty Walk жодних технічних доробок не отримала, зате має радикально перероблений екстер’єр. Щоправда, обвіс обійдеться за ціною ще одного Land Cruiser 300.

У комплект входять новий передній бампер, накладки на колісні арки, великий спойлер, новий задній бампер з імітацією дифузора, фірмовий капот і змінена решітка радіатора. Доповнюють вигляд моделі нові колеса, доступні у 22 або 24 дюймах.

Новий комплект Liberty Walk запропонований у кількох варіантах. За деталі з пластику, армованого скловолокном, потрібно заплатити понад 13 000 доларів, а елементи з армованого вуглецевим волокном пластику коштують вже майже 20 000 доларів.

Деталі обвісу можна купувати окремо, але той, хто вибере набір повністю у поєднанні з комплектом 24-дюймових дисків, змушений буде викласти майже 35 000 доларів – це вище за вартість базової версії Toyota Land Cruiser 300 на ринку Японії.