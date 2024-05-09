Автопарк вибухотехнічних підрозділів Національної поліції України поповнився двома десятками повнопривідних автомобілів, придбаних урядом Німеччини.

Машини адресно закуплено для вирішення логістичних завдань вибухотехніків у прифронтових регіонах: транспортування особового складу в зону розмінування має бути комфортним, безпечним та швидким. Вчора, 8 травня, техніка передана у зведені загони піротехніків.

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Надійшло 18 позашляховиків Toyota Land Cruiser та два пікапи Toyota Hilux. Якщо повнопривідні машини типу pickup у силові структури надходять доволі часто, то кросовери 4х4 Land Cruiser для бойових підрозділів закуповуються рідше.

"Цю допомогу ми передаємо через стабілізаційний хаб, який організований при федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини. Сьогоднішня допомога на майже 550 тисяч євро витрачена на ці 20 машин. У 3-4 кварталі ми плануємо передати ще більше машин, які частково будуть фінансуватися спільно з ЄС", – наголосив старший консультант з питань стабілізації Томас Шнайдер.

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Допомога вчасна і вкрай необхідна. Попри високу надійність та гарний моторесурс, автомобілі піротехнічних підрозділів доволі часто потрапляють під обстріли й виходять з ладу.

Як зазначають самі вибухотехніки, більшість маршрутів таких автомобілів пролягає поза дорогами, тож їх всюдихідні властивості вкрай важливі.

Фото: Нацполіція України