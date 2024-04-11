Три європейські країни обговорили додаткові заходи допомоги для захисту українських міст і сіл від ворожих повітряних атак: Нідерланди, Данія та Чехія домовилися про постачання Києву модернізованих чеських самохідних зенітних комплексів MR-2 Viktor.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час недавнього візиту до Харкова був свідком російських агресивних атак на цивільні об’єкти та підприємства критичної інфраструктури. Після повернення додому він провів переговори з колегами і закликав до посилення захисту українського неба.

Торік уряд Нідерландів сприяв постачанню 100 транспортних засобів, оснащених зенітними установками, вироблених у Чеській Республіці.

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Чехія тоді в рамках тристоронньої угоди з Данією та Нідерландами поставляла до України модернізовані чеські самохідні зенітні комплекси МР-2 "Віктор".

Зенітний комплекс боротьби з низьколітаючими цілями МР-2 "Віктор" на платформі модифікованого шасі Toyota Land Cruiser в піксельному камуфляжу. Фото: Michal Pivoňka / Cz. Defense

Система протиповітряної оборони MR-2 Viktor, розроблена чеською компанією Excalibur Army, спеціально відповідає висхідному попиту на захист від безпілотників. Змонтований на модифікованому шасі Toyota Land Cruiser комплекс використовує здвоєну зенітну установку ЗПУ-2 радянської епохи, яка стріляє боєприпасами калібру 14,5 мм.

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Ця установка дозволяє ефективно збивати повітряні цілі на низькій висоті, включаючи безпілотники та гелікоптери, за допомогою денних/нічних систем прицілювання як для повітряних, так і для наземних цілей.

Система протиповітряної оборони MR-2 Viktor розроблена чеською компанією Excalibur Army спеціально для боротьби з безпілотниками. Вона комплектується спареними кулеметами КПВТ для ефективного захисту стратегічних та цивільних об’єктів від нальотів безпілотників-самогубців та інших повітряних цілей бомбардувань з повітря.

Остання заводська перевірка зенітної системи МР-2, працівники якої впевнені, що така зброя нині найнеобхідніша Україні для боротьби з дронами. Фото: Michal Pivoňka / Cz. Defense

Як пише Wayback Machine, тут "мета одна: закрити небо над Україною від вбивць Путіна".

Поява додаткової кількості самохідних зенітних комплексів MR-2 Viktor для сучасної війни має вирішальне значення, оскільки використання безпілотників військовими стрімко зростає, що робить ці універсальні системи ключовими гравцями на полі бою.

Сергій Наєв: це дуже потужна зброя проти шахеда. Фото: МО України

Інтеграція засобів протидії безпілотникам робить значний внесок у стратегію протиповітряної оборони України, пропонуючи ефективне рішення для протидії різному спектру повітряних загроз у технологічно просунутому контексті війни.

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Зенітну установку монтують на модифіковане шасі Toyota Land Cruiser. Вона надійно витримує вагу він не тільки здвоєної 14,5 мм зенітної установки ЗПУ-2 радянських часів епохи, але й кілька коробок зі споряджених стрічками до кулеметів.

Попри вік та давній час розробки, установка дозволяє ефективно нищити повітряні цілі на низькій висоті, включаючи безпілотники та гелікоптери. Звісно, ці кулеметні спарки (див. відео наших колег "Суспільне Суми" внизу) укомплектували сучасними системами прицілювання, у т.ч. для нічного бачення.

Поява в підрозділах Сил оборони України додаткової кількості MR-2 Viktor значно посилить потенціал ППО. Тим паче, що в наших бойових підрозділах вже добре знайомі з MR-2, встановлених на платформі Toyota Land Cruiser. Щоправда, про кількісний склад нового постачання "Вікторів" не згадується.

Тут слід врахувати, що MR-2 Viktor в офіційних документах не зустрічається: наразі Viktor використовується в медіа, у звіті Міністерства оборони Нідерландів ця система фігурує під індексом MR-2. Ще одну назву цього комплексу редакція Авто24 зустріла у каталозі виробника – ZU-2. Але найкращу назву, як вважають наші експерти, все-таки дали у краудфандинговій кампанії чеської групи Darek pro Putina – "Подарунок для Путіна".