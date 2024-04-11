Три европейские страны обсудили дополнительные меры помощи для защиты украинских городов и сел от вражеских воздушных атак: Нидерланды, Дания и Чехия договорились о поставках Киеву модернизированных чешских самоходных зенитных комплексов MR-2 Viktor.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время недавнего визита в Харьков был свидетелем российских агрессивных атак на гражданские объекты и предприятия критической инфраструктуры. По возвращении домой он провел переговоры с коллегами и призвал к усилению защиты украинского неба.

В прошлом году правительство Нидерландов способствовало поставке 100 транспортных средств, оснащенных зенитными установками, произведенных в Чешской Республике.

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Чехия тогда в рамках трехстороннего соглашения с Данией и Нидерландами поставляла в Украину модернизированные чешские самоходные зенитные комплексы МР-2 "Виктор".

Зенитный комплекс борьбы с низколетящими целями МР-2 "Виктор" на платформе модифицированного шасси Toyota Land Cruiser в пиксельном камуфляже. Фото: Michal Pivoňka / Cz. Defense

Система противовоздушной обороны MR-2 Viktor, разработана чешской компанией Excalibur Army, специально отвечает растущему спросу на защиту от беспилотников. Смонтированный на модифицированном шасси Toyota Land Cruiser комплекс использует сдвоенную зенитную установку ЗПУ-2 советской эпохи, которая стреляет боеприпасами калибра 14,5 мм.

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Эта установка позволяет эффективно сбивать воздушные цели на низкой высоте, включая беспилотники и вертолеты, с помощью дневных/ночных систем прицеливания как для воздушных, так и для наземных целей.

Система противовоздушной обороны MR-2 Viktor разработана чешской компанией Excalibur Army специально для борьбы с беспилотниками. Она комплектуется спаренными пулеметами КПВТ для эффективной защиты стратегических и гражданских объектов от налетов беспилотников-самоубийц и других воздушных целей бомбардировок с воздуха.

Последняя заводская проверка зенитной системы МР-2, работники которой уверены, что такое оружие нужно Украине для борьбы с дронами. Фото: Michal Pivoňka / Cz. Defense

Как пишет Wayback Machine, здесь "цель одна: закрыть небо над Украиной от убийц Путина".

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Появление дополнительного количества самоходных зенитных комплексов MR-2 Viktor в современной войне имеет решающее значение, поскольку использование беспилотников военными стремительно растет, что делает эти универсальные системы ключевыми игроками на поле боя.

Сергей Наев: это очень мощное оружие против шахеда. Фото: МО Украины

Интеграция средств противодействия беспилотникам вносит значительный вклад в стратегию противовоздушной обороны Украины, предлагая эффективное решение для противодействия различному спектру воздушных угроз в технологически продвинутом контексте войны.

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Зенитную установку монтируют на модифицированное шасси Toyota Land Cruiser. Она надежно выдерживает вес не только сдвоенной 14,5 мм зенитной установки ЗПУ-2 советских времен эпохи, но и несколько коробок со снаряженными лентами к пулеметам.

Несмотря на возраст и давнее время разработки, установка позволяет эффективно уничтожать воздушные цели на низкой высоте, включая беспилотники и вертолеты. Конечно, эти пулеметные спарки (см. видео наших коллег "Суспільне Суми" внизу) укомплектовали современными системами прицеливания, в т.ч. для ночного видения.

Появление в подразделениях Сил обороны Украины дополнительного количества MR-2 Viktor значительно усилит потенциал ПВО. Тем более, что в наших боевых подразделениях уже хорошо знакомы с MR-2, установленных на платформе Toyota Land Cruiser. Правда, о количественном составе новой поставки "Викторов" не упоминается.

Здесь следует учесть, что MR-2 Viktor в официальных документах не встречается: сейчас Viktor используется в медиа, в отчете Министерства обороны Нидерландов эта система фигурирует под индексом MR-2. Еще одно название этого комплекса редакция Авто24 встретила в каталоге производителя – ZU-2. Но лучшее название, как считают наши эксперты, все-таки дали в краудфандинговой кампании чешской группы Darek pro Putina – "Подарок для Путина".