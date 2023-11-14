Украина в скором времени получит 60 самоходных зенитных установок Gepard, которые США выкупили у Иордании в рамках программы "Инициатива содействия безопасности в Украине" (USAI).

Стоимость этого имущественного транша составила 118 миллионов долларов. О таких намерениях и сумме соглашения еще в июне т.г. сообщило оборонное ведомство Америки. Контракт был заключен с компанией Global Military Products Inc (GMP), которая по договоренности сторон должна была закупить системы ПВО в Аммане (Иордания) и поставить Украине.

Соглашение Пентагона с GMP на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard заключено по фиксированной цене 118 375 740 долларов. Ориентировочная дата завершения работ – 30 мая 2024 года.

Читайте также Еще 7 немецких самоходных зениток Gepard передадут Украине

Очевидно, речь идет не только о стоимости систем ПВО, но об их ремонте, обслуживании и доставке. Как пишет издание De Telegraaf, броневики с собственным радаром и двойными огневыми пушками были в 2013 году проданы Нидерландами для Иордании.

Теперь это грозное оружие для борьбы с беспилотниками, которое по счету уже получит третьего владельца, поставит на вооружение Украина. Упомянутый журнал De Telegraaf, в шутку называя это "хламом", в заглавии написал "Это идеальное оружие против беспилотников".

Двухствольные установки Gepard уже стоят на вооружении ВСУ и заслужили хорошую славу. Фото: ВСУ

Зенитная самоходка Gepard базируется на гусеничной ходовой базе танка Leopard 1 (830 л.с.), но в измененном виде. Здесь более тонкая броня и другая огневая комплектация. Две 35-мм пушки "Эрликон" закреплены по бокам башни, имеют скорострельность 550 выстрелов в минуту.

Читайте также Зенитки Gepard для ВСУ закупят в Иордании

Две РЛС MPDR-18S способны обнаружить цели в 18 км. Результативный огонь на уничтожение воздушных целей ведется на расстоянии от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км. По наземным целям прицельная дальность достигает 4500 метров.

Как сообщает специализированный портал "Милитарный", ВСУ уже используют поступившие из Бундесвера зенитные установки Gepard. Они успешно поражают российские ударные дроны и даже крылатые ракеты, атакующие военные и инфраструктурные объекты Украины.