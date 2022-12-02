Теперь нашу страну будут защищать 30 Gepard'ов.

Германия планирует передать Украине 7 дополнительных зенитных самоходных установок Gepard. Об этом говорится в обнародованном списке помощи, который еженедельно обновляется на сайте немецкого правительства.

Также интересно турецкий аналог HIMARS теперь на службе в ВСУ

О передаче этих систем вооружения писали немецкие журналисты. Deutsche Welle сообщили, что установки Gepard могут быть переданы из запасов Krauss-Maffei Wegmann или Катара, где они защищают стадионы чемпионата мира по футболу от возможных террористических атак с воздуха.

Зенитная самоходная установка Gepard украинских военных. Фото Bild



Сейчас у Украины есть 30 СЗУ Gepard от Германии. Однако поставки боеприпасов к ним ограничены, поскольку Швейцария, являющаяся страной-производителем боеприпасов к ним, не хочет выдавать разрешение на передачу их Украине.

Компания Rheinmetall после приобретения испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA планирует наладить там производство 35-мм боеприпасов к зенитным установкам Gepard.