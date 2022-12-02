Тепер нашу країну оборонятимуть 30 Gepard'ів.

Німеччина планує передати Україні 7 додаткових зенітних самохідних установок Gepard. Про це йдеться в оприлюдненому списку допомоги, який щотижня оновлюють на сайті німецького уряду.

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Про передачу цих систем озброєння напередодні писали німецькі журналісти. Deutsche Welle повідомили, що установки Gepard можуть бути передані з запасів Krauss-Maffei Wegmann або з Катару, де вони захищають стадіони чемпіонату світу з футболу від можливих терористичних атак з повітря.

Зенітна самохідна установка Gepard український військових. Фото Bild



Наразі Україна має 30 СЗУ Gepard від Німеччини. Однак поставки боєприпасів до них обмежені, оскільки Швейцарія, яка є країною-виробником боєприпасів до них, не хоче видавати дозвіл на передачу їх Україні.

Натомість компанія Rheinmetall після придбання іспанського виробника боєприпасів Expal Systems SA планує налагодити там виробництво 35-мм боєприпасів до зенітних установок Gepard.