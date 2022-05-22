На жаль, українські бійці побачать їх ще не скоро.

Німеччина планує відправити перші зенітні самохідні установки Gepard для України в липні 2022 року. Про це міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт повідомила українського колегу Олексія Резнікова, пише BILD.

Мова йде про партію з 15 одиниць із запасів німецької оборонної промисловості.

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За повідомленням DW пакет допомоги включає близько 60 000 боєприпасів.

Раніше уряд ФРН повідомляв про проблему з пошуком боєприпасів. Швейцарія відмовилася постачати снаряди, апелюючи до свого нейтралітету. Повідомлялося про готовність Бразилії продати 300 000 боєприпасів до системи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецьким медіа розкритикував підходи Німеччини до організації військової допомоги Україні на кейсі з “гепардами”:

“Спочатку кажуть, що ми їх (Gepard) надамо. Потім кажуть, що ви отримаєте їх, якщо є снаряди, бо у нас їх немає. Тоді вам доведеться звертатися до інших країн, щоб отримати боєприпаси, хоча з різних причин є сумнівним, що ці країни їх нададуть. Спочатку погоджуємося на те, чого ми не просили, а потім усвідомлюємо, що система взагалі не може працювати, виникають деякі запитання.”

Зенітна самохідна установка (ЗСУ) Gepard – це 35 мм установка на шасі танку Leopard 1, створена компанією Kraus-Maffei в 1970-их роках.

Башта ЗСУ має дві гармати Oerlikon KDA зі скорострільністю 550 пострілів на хвилину. Ефективна дальність ураження цілей – 5500 метрів. Боєкомплект – 640 зенітних снарядів та 40 бронебійних для ураження наземних цілей.

Gepard має дві РЛС – оглядову для виявлення цілей (ефективна дальність – 15 км) та стеження для наведення на обрану ціль. Також установка має лазерний далекомір.

Система управління вогнем дозволяє обирати оптимальний режим, залежно від типу цілі. СУВ обирає кількість снарядів, яка необхідна для враження цілі.

Номенклатура боєприпасів 35×228 мм містить снаряди для повітряних та наземних цілей, а також підкаліберні та дистанційного підриву.