На відео показано постріл з самохідної артилерійської установки DANA.

Ми вже писали про те, що САУ DANA, які передали чеські союзники, уже використовується в Україні. Наразі на відео показали момент пострілу з цієї сучасної зброї.

За повідомленням автора відео, воно було зроблено у квітні, але оприлюднене лише зараз, повідомляє "Мілітарний". Також невідоме місце тренування чи бойового використання САУ.

До речі яке ще озброєння передали чеські союзники

Гармата цієї колісної самохідної артилерійської установки має калібр 152-мм. Гаубиця встановлена на шасі “Tatra” з колісною формулою 8×8. Кабіна встановлена на шасі спереду, бойове відділення знаходиться посередині, моторне відділення - в задній частині шасі.

На відео видно, що вогонь з установки DANA ведеться зі встановленими опорами, які ця система має по боках та позаду. Наведення гармати здійснюється за допомогою електрогідравлічної системи або резервного ручного механізму.



Особливістю DANA є можливість роботи автомату заряджання при будь-якому куті піднесення ствола.

Ефективна дальність вогню становить 18.7 кілометрів, а максимальна дальність - 20 кілометрів.