На видео показан выстрел из самоходной артиллерийской установки DANA.

Мы уже писали о том, что САУ DANA, переданные чешскими союзниками, уже используется в Украине. На видео показали момент выстрела из этого современного оружия.

По сообщению автора видео, оно было сделано в апреле, но обнародовано только сейчас, сообщает “Милитарный”. Также неизвестно место тренировки или боевого использования САУ.

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Пушка этой колесной самоходной артиллерийской установки имеет калибр 152 мм. Гаубица установлена ​​на шасси Tatra с колесной формулой 8×8. Кабина установлена ​​на шасси спереди, боевое отделение находится посередине, моторное отделение – в задней части шасси.

На видео видно, что огонь установки DANA ведется с установленными опорами, которые у этой системы по бокам и сзади. Наведение пушки производится с помощью электрогидравлической системы или резервного ручного механизма.

Особенностью DANA является возможность работы автомата подзарядки при любом угле подъема ствола.

Эффективная дальность огня составляет 18.7 километров, а максимальная дальность – 20 километров.