К сожалению, украинские бойцы увидят их еще не скоро.

Германия планирует отправить первые зенитные самоходные установки Gepard для Украины в июле 2022 года. Об этом министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщила украинскому коллеге Алексею Резникову, пишет BILD.

Речь идет о партии из 15 единиц из запасов немецкой оборонной промышленности.

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По сообщению DW, пакет помощи включает около 60 000 боеприпасов.

Ранее правительство ФРГ сообщало о проблеме с поиском боеприпасов. Швейцария отказалась поставлять снаряды, апеллируя к своему нейтралитету. Сообщалось о готовности Бразилии реализовать 300 000 боеприпасов к системе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецким медиа раскритиковал подходы Германии к организации военной помощи Украине на кейсе с "гепардами":

“Сначала говорят, что мы их (Gepard) предоставим. Потом говорят, что вы получите их, если есть снаряды, потому что у нас их нет. Тогда вам придется обращаться к другим странам, чтобы получить боеприпасы, хотя по разным причинам сомнительно, что эти страны их предоставят. Сначала соглашаемся на то, чего мы не просили, а потом отдаем себе отчет, что система вообще не может работать, возникают некоторые вопросы.”

Зенитная самоходная установка Gepard – это 35 мм установка на шасси танка Leopard 1, созданная компанией Kraus-Maffei в 1970-х годах.

Башня имеет два орудия Oerlikon KDA со скорострельностью 550 выстрелов в минуту. Эффективная дальность поражения целей – 5500 метров. Боекомплект – 640 зенитных снарядов и 40 бронебойных для поражения наземных целей.

Gepard имеет две РЛС – обзорную для обнаружения целей (эффективная дальность – 15 км) и наблюдения для наведения на выбранную цель. Также установка имеет лазерный дальномер.

Система управления огнем позволяет выбирать оптимальный режим в зависимости от типа цели. СУВ выбирает количество снарядов, необходимое для поражения цели.

Номенклатура боеприпасов 35х228 мм содержит снаряды для воздушных и наземных целей, а также подкалиберные и дистанционного подрыва.