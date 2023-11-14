Україна невдовзі отримає 60 самохідних зенітних установок Gepard, які США викупили в Йорданії в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" (USAI).

Вартість такого майнового траншу сягнула 118 мільйонів доларів. Про такі наміри й суму угоди ще у червні ц.р. повідомило оборонне відомство Америки. Контракт було укладено з компанією Global Military Products Inc (GMP), яка за домовленістю сторін мала закупити системи ППО в Аммані (Йорданія) та поставити Україні.

Угода Пентагону з GMP на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard укладена за фіксованою ціною 118 375 740 доларів. Орієнтовна дата завершення робіт – 30 травня 2024 року.

Читайте також Ще 7 німецьких самохідних зеніток Gepard передадуть Україні

Вочевидь, мова йде не тільки про вартість систем ППО, але про їх ремонт, обслуговування та доставку. Як пише видання De Telegraaf, броньовики з власним радаром і подвійними вогневими гарматами були у 2013 році продані Нідерландами для Йорданії.

Тепер цю грізну зброю для боротьби з безпілотниками, що матиме за відліком уже третього власника, поставить на озброєння Україна. Згаданий часопис De Telegraaf, жартома називаючи це "мотлохом", у заголовку написав "Це ідеальна зброя проти безпілотників".

Двоствольні установки Gepard уже стоять на озброєнні ЗСУ й заслужили добру справу. Фото: ЗСУ

Зенітна самохідка Gepard базується на гусеничній ходовій базі танка Leopard 1 (830 к.с.), але у зміненому вигляді. Тут тонша броня та інша вогнева комплектація. Дві 35-мм гармати "Ерлікон" закріплені по боках башти, мають скорострільність 550 пострілів за хвилину.

Читайте також Зенітки Gepard для ЗСУ закуплять в Йорданії

Дві РЛС MPDR-18S спроможні виявити цілі за 18 км. Результативний вогонь на знищення повітряних цілей ведеться на відстані від 100 м до 4 км та на висотах до 3 км. По наземних цілях прицільна дальність сягає 4500 метрів.

Як повідомляє спеціалізований портал «Мілітарний», ЗСУ вже використовують зенітні установки Gepard, що надійшли з Бундесверу. Вони успішно вражають російські ударні дрони й навіть крилаті ракети, що атакують військові та інфраструктурні об’єкти України.