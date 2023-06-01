Системи протиповітряної оборони Gepard закуплені військовим відомством США, однак надійдуть вони до нас аж через рік.

Департамент оборони США повідомив про контракт з американською компанією Global Military Products на суму 118 мільйонів доларів про постачання мобільних систем ППО Gepard для України.

Контракт виконуватимуть в Аммані (Йорданія), адже ця техніка стояла на озброєнні цієї країни. До українських збройних сил ці зенітки мають надійти до кінця травня 2024 року. Скільки саме “Гепардів” закуплено, невідомо.

До речі чергова партія зеніток Gepard надійшла з Німеччини

Українські військові вже використовують установки Gepard, які передала Німеччина. Вони вражають іранські та російські безпілотники, а також крилаті ракети.

Станом на травень 2023 українська протиповітряна оборона отримала 34 установки від Німеччини. Також уряд ФРН зобов’язався поставили Україні ще 18 зенітних самохідних установок.

Втім, Gepard має серйозний недолік в умовах російсько-української війни: використання дефіцитних 35-мм боєприпасів. Проте перші поставки боєприпасів для Gepard від компанії Rheinmetall відбудуться вже у вересні-жовтні цього року. Представник Rheinmetall наголосив, що компанія поставила собі за мету виготовити для України 300 000 одиниць 35-мм боєприпасів вже у 2023 році.