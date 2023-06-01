Системы противовоздушной обороны Gepard закуплены военным ведомством США, однако поступят они к нам через год.

Департамент обороны США сообщил о контракте с американской компанией Global Military Products на сумму 118 миллионов долларов о поставках мобильных систем ПВО Gepard для Украины.

Контракт будет выполняться в Аммане (Иордания), ведь эта техника стояла на вооружении этой страны. В украинские вооруженные силы эти зенитки должны поступить до конца мая 2024 года. Сколько именно "Гепардов" закуплено, неизвестно.

Кстати говоря очередная партия зениток Gepard поступила из Германии

Украинские военные уже используют установки Gepard, переданные Германией. Они поражают иранские и русские беспилотники, а также крылатые ракеты.

По состоянию на май 2023 года украинская противовоздушная оборона получила 34 установки от Германии. Также правительство ФРГ обязалось поставить Украине еще 18 зенитных самоходных установок.

Впрочем, у Gepard есть серьезный недостаток в условиях российско-украинской войны: использование дефицитных 35-мм боеприпасов. Однако первые поставки боеприпасов для Gepard от компании Rheinmetall состоятся уже в сентябре-октябре этого года. Представитель Rheinmetall подчеркнул, что компания задалась целью изготовить для Украины 300 000 единиц 35-мм боеприпасов уже в 2023 году.