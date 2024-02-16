Канцлер Германии Олаф Шольцп объявил о новом пакете помощи Украине стоимостью примерно 1,13 миллиарда евро, в котором мощной составляющей будет противовоздушная и артиллерийская техника.

Бундесвер вечером 16 февраля на своем официальном сайте раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине. Среди самых заметных донатов привлекает внимание позиция о двух партиях колесных гаубиц RCH 155. Их федеральное правительство поставит вместе с обучением экипажей.

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Парк из ранее переданных (2022 г.) 14 самоходных артиллерийских систем PzH 2000 федеральное правительство дополнит траншем из 18 упомянутых гаубиц. Этот заказ завод-производитель должен выполнить в течение 2026 и 2027 годов. В тот пакет входит обучение экипажей, запасные части и боеприпасы.

Колесные гаубицы RCH 155 придут для Украины прямо с заводского конвейера. Фото: knds.de

Также к 18 упомянутым выше и заказанным гаубицам RCH 155 планируется поставка второй партии из такого же количества боевых машин – 18 единиц. Поэтапная поставка прописана в период с конца 2025 года до 2027 года по состоянию готовности самоходок. В пакет этой помощи также включено обучение, запасные части и боеприпасы.

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Федеральное правительство впервые будет передавать Украине артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм. В этом году их должно быть поставлено 120 тысяч. Кроме этого, в нынешнем году Германия закупит для Украины еще 100 ракет IRIS-T SLSІ.

Система противовоздушной обороны Skynex стоимостью более 90 миллионов евро работает по воздушным целям на близком расстоянии. Фото: Rheinmetall

Также Украина получит от федерального правительства Германии вторую систему SkyNex (см. видео снизу). Этот донат запланирован на 2025 год.

"Наше соглашение по безопасности с Украиной является историческим. Федеративная Республика впервые в своей истории выступает в роли государства-гаранта. Наш "Мюнхенский пакет" стоимостью более 1 миллиарда евро подтверждает нашу постоянную военную поддержку Украины и демонстрирует, что мы придерживаемся нашего обещания постоянно – поддерживать наших украинских партнеров в их борьбе с российской агрессией", – отметил Министр обороны Германии Писториус.