Канцлер Німеччини Олаф Шольцп оголосив про новий пакет допомоги Україні вартістю приблизно 1,13 мільярда євро, в якому потужною складовою буде протиповітряна і артилерійська техніка.

Бундесвер підвечір 16 лютого на своєму офіційному сайті розкрив зміст нового пакету військової допомоги Україні. З-поміж найпомітніших донатів привертає увага позиція про дві партії колісних гаубиць RCH 155. Їх федеральний уряд поставить разом навчанням екіпажів.

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Парк із раніше переданих (2022 р.) 14 самохідних артилерійських систем PzH 2000 федеральний уряд доповнить траншем з 18 згаданих гаубиць. Це замовлення завод-виробник має виконати упродовж 2026 і 2027 років. В той пакет входить навчання екіпажів, запасні частини та боєприпаси.

Колісні гаубиці RCH 155 прийдуть для України прямо із заводського конвеєра. Фото: knds.de

Також до 18 згаданих вище і замовлених гаубиць RCH 155 планується постачання другої партії з такої ж кількості бойових машин – 18 одиниць. Поетапне постачання прописане в період з кінця 2025 року до 2027 року за станом готовності самохідок. В пакет цієї допомоги також включено навчання, запасні частини та боєприпаси.

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Федеральний уряд вперше передаватиме Україні артилерійські боєприпаси калібру 122 мм. Цього року їх має бути поставлено 120 тисяч. Окрім цього, в нинішньому році Німеччина закупить для України ще 100 ракет IRIS-T SLSІ.

Система протиповітряної оборони Skynex вартістю понад 90 мільйонів євро працює по повітряних цілях на близькій відстані. Фото: Rheinmetall

Також Україна отримає від федерального уряду Німеччини другу систему SkyNex (див. відео знизу). Цей донат заплановано на 2025 рік.

"Наша безпекова угода з Україною є історичною. Федеративна Республіка вперше в своїй історії виступає в ролі держави-гаранта. Наш «Мюнхенський пакет» вартістю понад 1 мільярд євро підтверджує нашу постійну військову підтримку України та демонструє, що ми дотримуємося нашої обіцянки постійно – підтримувати наших українських партнерів у їхній боротьбі з російською агресією", – зазначив Міністр оборони Німеччини Пісторіус.