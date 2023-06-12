Партия зенитных комплексов на базе Toyota Land Cruiser 70 прибыли в Украину и были опробованы украинскими военными.

В 2023 году в ВСУ из Чехии начали поступать новые зенитные установки Viktor. Они уже используются на северном направлении и демонстрируют отличные результаты сбития дронов-камикадзе.

Во время тактико-специальных занятий на одном из полигонов Северной операционной зоны новые чешские зенитки испытывали в действии.

Кстати говоря какая чешская техника помогает бить рашистов на фронте

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что чешское вооружение по сравнению с советским аналогами имеет более высокое качество изготовления, поэтому и лучший функционал. Зенитные комплексы Viktor просты в обслуживании и маневренности. Их легко скрыть на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет поражать воздушные цели на больших расстояниях. В сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это мощное оружие против “Шахедов”.



Военные уверены, что Viktor могут успешно противодействовать ударным беспилотным летальным аппаратам, а также самолетам и вертолетам на малых высотах. Легкобронированная техника, полевые укрепления врага и его пехота тоже вполне достижимы для спаренного 14,5 мм зенитного пулемета, установленного на шасси Toyota Land Cruiser 70.

"В дальнейшем для того, чтобы повысить возможности мобильных огневых групп в целом, планируется усилить их средствами радиолокационной разведки", – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.



Установка достаточно эргономична и легко управляется при ведении огня. Естественно, чтобы поразить воздушную цель, нужно вводить поправки и профессионально корректировать огонь. Поэтому сейчас и проходит процесс всесторонней подготовки экипажей этих установок. У командиров большой боевой опыт, они тщательно готовят личный состав, который вскоре заступит на боевое дежурство по защите украинского воздушного пространства.