Партія зенітних комплексів на базі Toyota Land Cruiser 70 прибули в Україну та були випробувані українськими військовими.

У 2023 році до ЗСУ з Чехії почали надходити нові зенітні установки Viktor. Вони вже використовуються на північному напрямку та демонструють відмінні результати збиття дронів-камікадзе.

Під час тактико-спеціальних занять на одному з полігонів Північної операційної зони нові чеські зенітки випробовували в дії.

До речі яка чеська техніка допомогає бити рашистів на фронті

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що чеське озброєння у порівнянні з радянським аналогами має вищу якість виготовлення, тому й кращий функціонал. Зенітні комплекси Viktor прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє вражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти “Шахедів”.



Військові впевнені, що установи Viktor можуть успішно протидіяти ударним безпілотним летальним апаратам, а також літакам та гелікоптерам на малих висотах. Легкоброньована техніка, польові укріплення ворога та його піхота теж є цілком досяжними цілями для спареного 14,5 мм зенітного кулемета, встановленого на шасі Toyota Land Cruiser 70.

“У подальшому для того, аби підвищити спроможності мобільних вогневих груп в цілому, планується посилити їх засобами радіолокаційної розвідки”, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.



Установка досить ергономічна і легко керується під час ведення вогню. Звісно, аби вразити повітряну ціль, необхідно вводити поправки й професійно коригувати вогонь. Тому зараз і відбувається процес всебічної підготовки екіпажів та номерів обслуг цих установок. Командири мають великий бойовий досвід і ретельно готують особовий склад, який невдовзі заступить на бойове чергування з захисту українського повітряного простору.