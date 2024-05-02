Цей позашляховик пройшов процес реставрації й тепер доступний з електродвигуном потужністю 215 к.с. в парі з механічною коробкою передач, або з електроприводом від Tesla на 320 конячок.

Майстри британської компанії Inverted презентували проєкт електромобіля на базі Toyota Land Cruiser FJ40. Вони оснастили класичний позашляховик 60-х років електродвигуном в рамках комплексної реставрації.

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Команді вдалось інтегрувати електричний двигун до рідної коробки передач Toyota. Цей двигун видає 215 к.с. і крутний момент в 339 Нм. Можливість обирати тип приводу та блокувати диференціал також залишилась.

Для покупців, які бажають отримати більше потужності, доступний варіант зі встановлення електромотора від Tesla. В такому разі авто матиме потужність в 320 к.с., проте матиме постійний повний привід та не матиме коробки передач.

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Позашляховик обладнують батареєю на 53 кВт-год, що забезпечує максимальний запас ходу 241 км. Акумулятор здатен прийняти заряд потужністю до 75 кВт й має зарядний порт типу CCS. Окрім цього, майстри також покращують підвіску, та встановлюють гальма Wilwood.

Загалом, команда може переобладнати Land Cruiser з короткою (FJ40), середньою (FJ43) і довгою (FJ45) колісною базою, а також з різними типами кузова, включаючи жорсткий дах, м’який дах, універсал або пікап, у конфігураціях як з лівим, так і з правим кермом. До того ж протягом усього процесу реставрації, покупці додатково можуть оснащувати своє авто, а також створити власний дизайн екстер’єру та інтер’єру.

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До стандартного оснащення, яке встановлюють майстри Inverted входить також сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з Apple CarPlay, аудіосистема Hi-Fi, камера заднього виду, кондиціонер і світлодіодні ліхтарі. Вартість переобладнання становить близько 244 000 доларів США без урахування додаткових функцій.