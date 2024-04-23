На травневий аукціон Mecum виставлено лот з рідкісною Toyota Classic – Hilux 1996 року випуску, яких було випущено всього сто одиниць.

Автомобіль з’явився у рамках серії Toyota Excellent Conversion Series до 60-ї річниці моделі Toyota AA, першого повністю виготовленого в Японії легкового автомобіля. Його побудували на задньопривідній рамі Toyota Hilux.

Базове на шасі Hilux для Classic зробили з кузовом у стилі АА, створеного компанією Toyota Technocraft. Обов’язковими стали хромовані вставки, білі шини та дерев’яне оздоблення салону. Кожен елемент мав двоколірний зовнішній вигляд, особливо гарно сприймалися хромовані бамперами та шини з "білою стрічкою".

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Інтер’єр також виконаний у стилі ретро, який включав шкіряні сидіння, кермо з дерев’яною окантовкою та велику кількість дерев’яної обробки.

Силовий потенціал забезпечував 2,0-літровий чотирициліндровий рядний двигун від Hilux, який виробляв 96 к.с. Він працював у поєднанні з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач, привід від якої йшов на задні колеса.

Попри 30-річний вік, цей седан гарно зберігся. Реальний пробіг становить 26 073 милі/41 960 км. Експертна оцінка сповістила про те, що одометр не скручено. Це свідчить про те, що середньорічний пробіг автомобіля був в межах 1609 км.

Візуально автомобіль виглядає відмінно. Збереглося бездоганне оригінальне фарбування бордового кольору, яке трохи змарніло від часу, але виглядає стильно. Круглі фари та помітний орнамент на капоті також оригінальні.

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Кузов що тоді, що нині сприймається позитивно саме завдяки ретро-дизайну, запозиченому розробниками кінця 90-х з оригіналу 1936 року і який був "першим японським легковим завершеним автомобілем, випущеним на ринок".

Всередині для належного комфорту є сучасні зручності у вигляді кондиціонера, електричних склопідйомників та замків. Для полегшення управління є гідропідсилювач керма. Гальма тут дискові.

Фото: Mecum