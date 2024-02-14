Американська компанія Tetra Tech за підтримки посольських служб США та Канади в Києві передала українським Силам оборони чотирнадцять нових автомобілів Toyota Hilux.

Всюдихідні машини саперам прийшли адресно

Одержувачем машин адресно стала Державна спеціальна служба транспорту. Разом з технікою для потреб інженерно-саперних підрозділів згаданого формування передано дрони, різноманітне обладнання для розмінування, у т.ч. металошукачі.

Весь транш американцями зроблено задля звільнення української землі від вибухонебезпечних предметів.

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Пікапи Toyota Hilux в траншах для Сил оборони останнім часом не часто зустрічаються, тим паче з нульовим пробігом. В основному вони надходять у змішаних партіях постачань від благодійних фондів, волонтерських рухів і територіальних громад хоча й в добротному технічному стані, але не першого року експлуатації.

В цьому ж випадку саперам надано автомобілі з нульовим пробігом. Передавати техніку українським воїнам прибули представник компанії Tetra Tech Міхаель Френсіс Домініке, під патронатом якого закуповувалися машини й спорядження для саперів, та працівники посольства США у Києві.

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Передані Держспецтрансслужбі чотиридверні п’ятимісні з формулою 2+3 пікапи Hilux вважаються одними з найміцніших та найнадійніших вантажно-пасажирських позашляховиків у своєму класі.

"Наша мета – підтримати українських саперів, щоб вони могли ефективно та безпечно проводити гуманітарне розмінування, щоб українці повернулись до своїх домівок, і щоб Україна почала економічно відновлюватись", – наголосив представник Tetra Tech Міхаель Френсіс Домініке.

Легкі, прудкі та всюдихідні

Попри максимально допустиму вагу у 2910 кг ці 150-сильні авто доволі економічні, на трасі споживають 6,6 л дизеля, а у змішаному циклі руху – 7,4 - 8 л.

Рамний пікап середньорозмірної групи має дивовижний розгін – сотню набирає за 11 секунд, що для такого типу машин вважається гарним показником.

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З кліренсом у 22,7 см, пікап доволі успішно долає бездоріжжя, трав’янисті перезволожені ділянки з багнюкою.

Завдяки всюдихідним шинам та великій протекторній плямі прилягання до поверхні автомобіль легко йде слизькою дорогою в ожеледицю та впевнено долає снігові перемети.

Меморандум працює на перемогу

Отримана техніка без затримки відправилася у підрозділи Держспецтрансслужби. Нагадаємо, компанія Tetra Tech є основним партнером України з реалізації проєктної діяльності Державного департаменту США. Вона має великий досвід реалізації проєктів із розмінування у світі та допомагає нарощувати можливості в цьому напрямку.

Співпраця між Державною спеціальною службою транспорту та компанією Tetra Tech (США) закріпилася підписанням у грудні 2023 року Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння у сфері гуманітарного розмінування деокупованих територій України, що зазнали військового впливу російських окупаційних військ.

Фото: Держспецтрансслужба