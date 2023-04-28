Подивіться на шестиколісний Toyota Hilux для гасіння електрокарів. Всюдихід оснащений системою пожежогасіння Coldcut Cobra.

Шестиколісний HILOAD 6x6 отримав нове шасі і заввишки не перевищує 1850 міліметрів, що дозволяє заїжджати на підземні та багаторівневі паркування. Але фішка машини не в цьому, а в системі пожежогасіння Coldcut Cobra, яка закачує воду прямо в батарейний блок і не допускає теплового розгону ланцюгової реакції в елементах акумулятора, спричиненої пошкодженням осередків або коротким замиканням.

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Британська фірма Prospeed Motorsport прийшла на допомогу пожежникам та побудувала спеціальний автомобіль для гасіння електрокарів. Донором шестиколісного HILOAD 6x6 Rapid Intervention Vehicle виступив пікап Toyota Hilux. Причому автори не стали різати раму, щоб поставити третю вісь, а виготовили повністю нове шасі. Після доопрацювань машина готова перевезти три тонни вантажу, а довжина її вантажної платформи тепер більша аж на 1230 міліметрів.

На відміну від звичайних пожежних машин, HILOAD 6x6 проходить по висоті на більшість підземних та багаторівневих парковок – унікальний випадок для спецтехніки. Все тому, що він нижчий за «Рейндж Ровера» — лише 1850 міліметрів. Поліпшене зчеплення та зменшений тиск на ґрунт дозволяють використовувати всюдихід для гасіння і лісових пожеж, і спалахів на пустках. Одну таку машину вже додав до свого парку виробник електрокарів із Чехії.

На борту HILOAD 6x6 є місця для команди, екіпірування, води та унікальної системи пожежогасіння Coldcut Cobra. За допомогою зваженого у воді абразиву вона пробиває корпус батареї і під тиском 300 бар подає воду всередину, що запобігає так званому тепловому розгону. Незалежні тести Шведської агенції з надзвичайних ситуацій показали, що Coldcut Cobra може загасити батарею за 10 хвилин, використавши для цього 240 літрів води – 20 відсотків від обсягу бака HILOAD.