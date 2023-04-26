Нова Toyota Tacoma отримає переносну Bluetooth-колонку. Незвичайний аксесуар стане частиною опціонального обладнання.

Новий пікап Toyota Tacoma оснастять переносною Bluetooth-колонкою. Вона стане частиною опціонального обладнання, але в якихось версіях, можливо, стоятиме штатно. Також відомо, що вантажівка отримає позашляхове виконання Trailhunter, варіант TRD Pro з амортизаторами Fox, а також гібридну силову установку I-Force Max.

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Однією з особливостей пікапа Toyota Tacoma наступного покоління стане опціональна Bluetooth-колона JBL Flex. Її можна буде встановити у заглиблення на передній панелі, а також закріпити на борту вантажної платформи. Інших подробиць поки немає, тому згадаємо, що ще відомо про майбутню новинку. Наприклад, вантажівка отримає позашляхове виконання Trailhunter, а також гібридну силову установку i-Force Max.

Йдеться як про систему, аналогічну тій, що стоїть на більшій Tundra (443 к.с., 790 Нм), так і про установку Hybrid Max (367 к.с., 542 Нм) від крос-седана Crown. У складі першої - "бітурбошестерка" об'ємом 3,5 літра і десятиступінчастий автомат, другий - "турбочетвірка" 2.4, що працює в парі з шестиступінчастим автоматом.

Нова Tacoma розділить платформу TNGA-F із позашляховиками Land Cruiser 300 | Sequoia та пікапом Tundra. У початкових версіях на зміну атмосферному 3,5-літровому V6 прийде "турбочетвірка" від кросовера Highlander. Як і раніше, Toyota Tacoma пропонуватиметься з чотиридверною кабіною, і як машина виглядає вже давно відомо.