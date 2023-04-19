Перший електричний седан Toyota коштує від $ 24 700 в Китаї та пропонує запас ходу 516 км.

Toyota отримала понад 5000 замовлень на електричний седан bZ3 у Китаї у перший день продажів. Як повідомляє CarNewsChina, автовиробник оголосив вартість авто незабаром після запуску.

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Створена спільним підприємством FAW і Toyota, друга модель Toyota у серії bZ і її перший електричний седан коштує від 24 700 доларів. Найпопулярніша модель починається від 29 000 доларів.

Toyota bZ3 побудовано на платформі автовиробника e-TNGA, яка використовується спільно з позашляховиком bZ4X, і має ключову технологію силової установки від BYD, включаючи батарею Blade LFP і електродвигун від Fudi Motor, дочірньої компанії BYD.

Модель пропонує два варіанти запасу ходу в Китаї: 517 кілометрів і 616 км – обидва розраховані за циклом випробувань CLTC. Базова модель оснащена переднім двигуном потужністю 130 кіловат (174 кінські сили), тоді як варіант Long Range має передній двигун потужністю 180 кВт (241 к.с.) і крутним моментом 303 Нм.

Перший отримує енергію від батареї ємністю 49,92 кіловат-годин, а другий — від акумулятора ємністю 65,28 кВт-год. Toyota bZ3 підтримує швидку зарядку від постійного струму, коли акумулятор Blade заряджається від 30 до 80 відсотків за 27 хвилин.

Що стосується характеристик продуктивності, то потужніша модель розганяється до 100 км/год за 7,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена 160 км/год. Це не дуже видатні показники, але все одно пристойні за таку ціну.

Toyota bZ3 приблизно такого ж розміру, як і Tesla Model 3 – 4725 міліметрів у довжину, 1835 мм у ширину, 1475 мм у висоту, а колісна база — 2880 мм. Крім Model 3, він буде конкурувати на китайському ринку з BYD Seal та іншими електричними седанами.

Toyota bZ3 виготовляється на заводі FAW-Toyota в Тяньцзіні, Китай. Річна потужність підприємства становить 200 000 одиниць, а перший автомобіль bZ3 було виготовлено 3 березня. Седан Toyota bZ3 і позашляховик bZ4X виготовлені на одній конвеєрній лінії.