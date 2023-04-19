Первый электрический седан Toyota стоит от $ 24700 долларов и предлагает запас хода 516 км.

Toyota получила более 5000 заказов на электрический седан bZ3 в Китае в первый день продаж. Как сообщает CarNewsChina, автопроизводитель объявил сумму заказа вскоре после запуска.

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Созданная совместным предприятием FAW и Toyota, вторая модель Toyota в серии bZ и ее первый электрический седан стоит от 24 700 долларов. Самая популярная модель начинается от 29 000 долларов.

Toyota bZ3 построена на платформе автопроизводителя e-TNGA, которая используется совместно с внедорожником bZ4X и имеет ключевую технологию силовой установки от BYD, включая батарею Blade LFP и электродвигатель от Fudi Motor, дочерней компании BYD.

Модель предлагает два варианта запаса хода в Китае: 517 км и 616 км – оба рассчитаны по циклу испытаний CLTC. Базовая модель оснащена передним двигателем мощностью 130 киловатт (174 лошадиные силы), тогда как вариант Long Range имеет передний двигатель мощностью 180 кВт (241 л.с.) и крутящим моментом 303 Нм.

Первый получает энергию от батареи емкостью 49,92 киловатт-часа, а второй — от аккумулятора емкостью 65,28 кВт-ч. Toyota bZ3 поддерживает быструю зарядку от постоянного тока, когда аккумулятор Blade заряжается от 30 до 80 процентов за 27 минут.

Что касается характеристик производительности, то более мощная модель разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 160 км/ч. Это не очень выдающиеся показатели, но все равно приличные такой ценой.

Toyota bZ3 примерно такого же размера, как и Tesla Model 3, – 4725 миллиметров в длину, 1835 мм в ширину, 1475 мм в высоту, а колесная база – 2880 мм. Помимо Model 3, он будет конкурировать на китайском рынке с BYD Seal и другими электрическими седанами.

Toyota bZ3 производится на заводе FAW-Toyota в Тяньцзине, Китай. Годовая мощность предприятия составляет 200 000 единиц, а первый автомобиль bZ3 был изготовлен 3 марта. Седан Toyota bZ3 и внедорожник bZ4X – это изготовленные на одной конвейерной линии.