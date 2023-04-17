Toyota и Exxon работают над топливом с низким содержанием углерода для существующих двигателей. Эти топливные смеси могут сократить выбросы парниковых газов на целых 75% по сравнению с обычным бензином.

Toyota недавно сотрудничала с Exxon Mobil для разработки и тестирования топлива с низким содержанием углерода в бензиновых двигателях. Эти усилия направлены на уменьшение выбросов парниковых газов наличными автомобилями и предложение потребителям альтернативы перехода на электромобиль.

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Бензиновые смеси разрабатываются из смеси сырья, включая биомассу и этанол, с применением процесса очистки, направленного на уменьшение производственных выбросов в дополнение к снижению выбросов в выхлопной трубе. По словам Эндрю Мэддена, вице-президента по стратегии и планированию Exxon, эти виды топлива однажды смогут сократить выбросы углекислого газа на целых 75 процентов по сравнению с обычным бензином.

В настоящее время топливо находится на этапе испытаний, но совместимо с автомобилями Toyota. В случае успеха программа альтернативного топлива может стать альтернативой автомобилям с аккумуляторным питанием в будущем, позволяя водителям сохранить существующие автомобили или перейти на более чистые гибриды или другие транспортные средства с внутренним сгоранием.

После того как эти альтернативные виды топлива станут коммерчески жизнеспособными, следующим препятствием станет поддержка государственной политики. "Наличие решения для жидкого топлива, которое мы можем использовать в существующем парке, учитывая его в такой структуре политики, где мы позволяем рынку внедрять инновации, является самым дешевым способом декарбонизации транспорта", - сказал Мэдден.

В США и многих других странах покупатели новых электромобилей сейчас получают налоговые льготы. Exxon и Toyota утверждают, что лучшей политикой было бы сосредоточиться на выбросах в течение жизненного цикла, учитывающих зависимость электромобилей от электрической сети, питающейся от источников парниковых газов, одновременно вознаграждая производство топлива с низким содержанием углерода.

Exxon и Toyota имеют историю разработки технологий для уменьшения транспортных выбросов. Прежде чем отказаться от этой идеи, Exxon ранее рекламировала водоросли как устойчивую альтернативу дизельному топливу. Между тем, Toyota инвестировала значительные средства в гибридные технологии и водородное топливо в рамках многогранного подхода к сокращению выбросов. Обе компании считают, что, несмотря на то, что спрос на новые электромобили продолжает расти, необходимо приложить усилия по снижению выбросов углерода в существующих автопарках, чтобы достичь климатических целей.

"Независимо от того, какими будут темпы перехода на электрификацию, на дорогах еще достаточно долго будут миллиарды, если не сотни миллионов автомобилей", - сказал Том Стрикер, вице-президент по устойчивому развитию и Toyota. Топливо с низким содержанием углерода «очень важно для быстрого достижения этих сокращений парниковых газов».