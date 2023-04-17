Toyota та Exxon працюють над пальним з низьким вмістом вуглецю для існуючих двигунів. Ці паливні суміші можуть скоротити викиди парникових газів аж на 75% у порівнянні зі звичайним бензином.

Toyota нещодавно співпрацювала з Exxon Mobil для розробки та тестування палива з низьким вмістом вуглецю в бензинових двигунах. Ці зусилля спрямовані на зменшення викидів парникових газів наявними автомобілями та пошуком альтернативи електромобілям.

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Бензинові суміші розробляються з суміші сировини, включаючи біомасу та етанол, із застосуванням процесу очищення, який спрямований на зменшення виробничих викидів на додаток до зниження викидів у вихлопній трубі. За словами Ендрю Меддена, віце-президента зі стратегії та планування Exxon, ці види палива одного разу зможуть скоротити викиди вуглекислого газу на цілих 75 відсотків у порівнянні зі звичайним бензином.

Наразі пальне знаходиться на етапі випробувань, але воно сумісне з автомобілями Toyota. У разі успіху програма альтернативного палива може стати альтернативою автомобілям з акумуляторним живленням у майбутньому, дозволяючи водіям зберегти свої існуючі автомобілі або перейти на більш чисті гібриди чи інші транспортні засоби з внутрішнім згорянням.

Після того, як ці альтернативні види палива стануть комерційно життєздатними, наступною перешкодою стане підтримка державної політики. «Наявність рішення для рідкого палива, яке ми можемо використовувати в існуючому парку, враховуючи його в такій структурі політики, де ми дозволяємо ринку впроваджувати інновації, є найдешевшим способом декарбонізації транспорту», — сказав Медден.

У США та багатьох інших країнах покупці нових електромобілів зараз отримують податкові пільги. Exxon і Toyota стверджують, що кращою політикою було б зосередитися на викидах протягом життєвого циклу, які враховують залежність електромобілів від електричної мережі, що живиться від джерел парникових газів, одночасно винагороджуючи виробництво палива з низьким вмістом вуглецю.

Exxon і Toyota мають історію розробки технологій для зменшення транспортних викидів. Перш ніж відмовитися від цієї ідеї, Exxon раніше рекламувала водорості як стійку альтернативу дизельному пальному. Тим часом Toyota інвестувала значні кошти в гібридні технології та водневе паливо в рамках багатогранного підходу до скорочення викидів. Обидві компанії вважають, що, попри зростання попиту на нові електромобілі, необхідно докласти зусиль для зниження викидів вуглецю в існуючих автопарках, щоб досягти кліматичних цілей.

«Незалежно від того, якими будуть темпи переходу на електрифікацію, на дорогах ще досить довго будуть мільярди, якщо не сотні мільйонів автомобілів», — сказав Том Стрікер, віце-президент із питань сталого розвитку та питань Toyota. Пальне з низьким вмістом вуглецю «дуже важливо для швидкого досягнення цих скорочень парникових газів».