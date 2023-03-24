У всьому світі Camry все ще залишається популярним седаном, але минулого року в Японії було продано лише 6000 одиниць.

З року в рік Toyota Camry залишається популярним автомобілем, продаючи 600 000 одиниць щорічно по всьому світу. Половина цих продажів припадає на США. У Японії Toyota ледве продає один відсоток глобального обсягу Camry, тому автовиробник повідомив японським дилерам про припинення виробництва.

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Як і в США, японські покупці перейшли від седанів до позашляховиків і кросоверів, які стають все більш популярними. З цієї причини Toyota Camry приєднається до Honda Legend і Nissan Fuga, випуск яких на внутрішньому ринку Японії було знято минулого року через низькі продажі. Однак Camry продовжуватиме жити на світовому ринку, де вона продається в понад 100 країнах і залишається дуже популярною.

З моменту запуску в 1980 році Toyota випустила понад 21 мільйон Camry по всьому світу до 2022 модельного року. США залишаються найпопулярнішим ринком, на який припадає 13 мільйонів Camry, проданих з моменту появи цієї моделі в 1982 році. Повний редизайн у 1992 році перетворив її на постійний бестселер. В результаті седан став автомобілем номер один у своєму класі. З тих пір він незмінно був одним із найбільш продаваних автомобілів і п’ятнадцять років поспіль тримав цю позицію.

У 2017 році Camry, поступилася лідерством на ринку США як найбільш продавана модель Toyota на користь RAV4. Подібне зниження також спостерігається на інших ринках, де покупці віддають перевагу позашляховикам. Попри це, Camry та менша Corolla продовжують відігравати помітну роль у глобальній продуктовій стратегії Toyota і розглядаються як амбіційні автомобілі в Азії.

Зараз Toyota планує запустити наступне покоління Camry, яке буде представлено у 2024 році.