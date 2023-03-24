По всему миру Camry все еще остается популярным седаном, но в прошлом году в Японии было продано всего 6000 единиц.

Из года в год Toyota Camry остается популярным автомобилем, продавая 600 тысяч единиц ежегодно по всему миру. Половина этих продаж приходится на США. В Японии Toyota едва продает один процент глобального объема Camry, поэтому автопроизводитель сообщил японским дилерам о прекращении производства.

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Как и в США, японские покупатели перешли от седанов к внедорожникам и кроссоверам, которые становятся все более популярными. По этой причине Toyota Camry присоединится к Honda Legend и Nissan Fuga, выпуск которых на внутреннем рынке Японии был снят в прошлом году из-за низких продаж. Однако Camry будет продолжать жить на мировом рынке, где она продается более чем в 100 странах и остается очень популярной.

С момента запуска в 1980 году Toyota выпустила более 21 миллиона Camry по всему миру до 2022 модельного года. США остаются самым популярным рынком, на который приходится 13 миллионов Camry, проданных с момента появления этой модели в 1982 году. Полный редизайн в 1992 году превратил ее в постоянный бестселлер. В результате автомобиль стал автомобилем номер один в своем классе. С тех пор он неизменно был одним из самых продаваемых автомобилей и пятнадцать лет держал эту позицию.

В 2017 году Camry уступила лидерство на рынке США как наиболее продаваемую модель Toyota в пользу RAV4. Подобное снижение также наблюдается на других рынках, где покупатели предпочитают внедорожники. Несмотря на это, Camry и меньшая Corolla продолжают играть заметную роль в глобальной продуктовой стратегии Toyota и рассматриваются как амбициозные автомобили в Азии.

Теперь Toyota планирует запустить следующее поколение Camry, которое будет представлено в 2024 году.