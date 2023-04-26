Новая Toyota Tacoma получит переносную Bluetooth колонку. Необычный аксессуар станет частью опционального оборудования.

Новый пикап Toyota Tacoma оснастят переносной Bluetooth колонкой. Она станет частью опционального оборудования, но в каких-то версиях, возможно, будет стоять штатно. Также известно, что грузовик получит внедорожное исполнение Trailhunter, вариант TRD Pro с амортизаторами Fox, а также гибридную силовую установку I-Force Max.

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Одной из особенностей пикапа Toyota Tacoma следующего поколения станет опциональная Bluetooth-колонна JBL Flex. Ее можно будет установить в углубление на передней панели, а также закрепить на борту грузовой платформы. Других подробностей пока нет, потому вспомним, что еще известно о будущей новинке. К примеру, грузовик получит внедорожное исполнение Trailhunter, а также гибридную силовую установку i-Force Max.

Речь идет как о системе, аналогичной стоящей на большей Tundra (443 л.с., 790 Нм), так и об установке Hybrid Max (367 л.с., 542 Нм) от кросс-седана Crown. В составе первой – "битурбошестерка" объемом 3,5 литра и десятиступенчатый автомат, второй – "турбочетверка" 2.4, работающая в паре с шестиступенчатым автоматом.

Новая Tacoma разделит платформу TNGA-F с внедорожниками Land Cruiser 300 Sequoia и пикап Tundra. В начальных версиях на смену атмосферному 3,5-литровому V6 придет "турбочетверка" от кроссовера Highlander. По-прежнему Toyota Tacoma будет предлагаться с четырехдверной кабиной, и как машина выглядит уже давно известно.