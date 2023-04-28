Посмотрите на шестиколесный Toyota Hilux для тушения электрокаров. Вездеход оснащен системой пожаротушения Coldcut Cobra.

Шестиколесный HILOAD 6x6 получил новое шасси и высотой не превышает 1850 миллиметров, что позволяет заезжать на подземные и многоуровневые парковки. Но фишка машины не в этом, а в системе пожаротушения Coldcut Cobra, которая закачивает воду прямо в батарейный блок и не допускает теплового разгона цепной реакции в элементах аккумулятора, вызванных повреждением ячеек или коротким замыканием.

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Британская фирма Prospeed Motorsport пришла на помощь пожарным и построила специальный автомобиль для тушения электрокаров. Донором шестиколесного HILOAD 6x6 Rapid Intervention Vehicle выступил пикап Toyota Hilux. Причем авторы не стали резать раму, чтобы поставить третью ось, а изготовили совершенно новое шасси. После доработок машина готова перевезти три тонны груза, а длина ее грузовой платформы теперь больше на 1230 миллиметров.

В отличие от обычных пожарных машин, HILOAD 6x6 проходит по высоте на большинство подземных и многоуровневых парковок – уникальный случай для спецтехники. Все потому, что он ниже «Рейнджа Ровера» — всего 1850 миллиметров. Улучшенное сцепление и уменьшенное давление на почву позволяют использовать вездеход для тушения и лесных пожаров и вспышек на пустырях. Одну такую машину уже добавил в свой парк производитель электрокаров из Чехии.

На борту HILOAD 6x6 есть места для команды, экипировки, воды и уникальной системы пожаротушения Coldcut Cobra. С помощью взвешенного в воде абразива она пробивает корпус батареи и под давлением 300 бар подает воду внутрь, что предотвращает так называемый тепловой разгон. Независимые тесты Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям показали, что Coldcut Cobra может погасить батарею за 10 минут, используя для этого 240 литров воды – 20 процентов от объема бака HILOAD.