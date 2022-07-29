Шестиколісну Toyota Hilux створювали для суворих умов Антарктиди. Будівництво одного такого пікапа обходиться в 275 000 доларів.

У пікапа Toyota Hilux існує екстремальний шестиколісний варіант. Такий позашляховик коштує 275 тисяч доларів та підготовлений для дуже суворих умов експлуатації. Відео про авто опубліковано на Youtube-каналі Barcroft Cars.

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Пікап Toyota Hilux AT44 6X6 створювали спеціально для антарктичної експедиції. Її учасники замовили кілька таких авто у відомої ісландської компанії Artctic Trucks, яка робить найнеймовірніші позашляховики.

По суті автомобіль на 80% новий — його конструкцію радикально переробили. Пікап не лише подовжили до 6 м, а й підсилили його раму. Кліренс збільшений до 370 мм та з'явилися величезні 44-дюймові шини. До речі, підкачувати їх можна із салону — встановлений спеціальний компресор, як на військовій техніці.

Також автомобіль отримав дуги та лебідку, а для подолання водних перешкод встановлений шноркель. Також встановлено нову вантажну платформу, розраховану на 2 тонни поклажі.

Тюнінг Toyota Hilux не торкнувся силового агрегату — пікап оснащений стандартним 3,0-літровим турбодизелем на 171 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП. Звичайно, повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Вантажопідйомність пікапа збільшена до 2 тонн.

Купити Toyota Hilux AT44 6X6 на замовлення тепер можуть усі охочі. Автомобілі навіть можуть переробити в будинок на колесах.