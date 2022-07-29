Шестиколесную Toyota Hilux создавали для суровых условий Антарктиды. Строительство одного такого пикапа обходится в 275 000 долларов.

У пикапа Toyota Hilux существует экстремальный шестиколесный вариант. Такой внедорожник стоит 275 тысяч долларов и подготовлен для очень суровых условий эксплуатации. Видео об авто опубликовано на Youtube-канале Barcroft Cars.

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Пикап Toyota Hilux AT44 6X6 создавали специально для антарктической экспедиции. Ее участники заказали несколько таких авто у известной исландской компании Artctic Trucks, которая делает самые невероятные внедорожники.

По сути автомобиль на 80% новый – его конструкцию радикально переделали. Пикап не только удлинили до 6 м, но и усилили его раму. Клиренс увеличен до 370 мм и появились огромные 44-дюймовые шины. Кстати, подкачивать их можно из салона – установлен специальный компрессор, как на военной технике.

Также автомобиль получил дуги и лебедку, а для преодоления водных преград установлен шноркель. Также установлена новая грузовая платформа, рассчитанная на 2 тонны клади.

Тюнинг Toyota Hilux не коснулся силового агрегата – пикап оснащен стандартным 3,0-литровым турбодизелем на 171 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Конечно, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Грузоподъемность пикапа увеличена до 2 тонн.

Купить Toyota Hilux AT44 6X6 на заказ теперь могут все желающие. Автомобили даже могут переделать в дом на колесах.