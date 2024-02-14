Американская компания Tetra Tech при поддержке посольских служб США и Канады в Киеве передала украинским Силам обороны четырнадцать новых автомобилей Toyota Hilux.

Вездеходные машины саперам пришли адресно

Получателем машин адресно стала Государственная специальная служба транспорта. Вместе с техникой для нужд инженерно-саперных подразделений упомянутого формирования передано дроны, разнообразное оборудование для разминирования, в т.ч. металлоискатели.

Весь транш американцами сделано для освобождения украинской земли от взрывоопасных предметов.

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Пикапы Toyota Hilux в траншах для Сил обороны в последнее время не часто встречаются, тем более с нулевым пробегом. В основном они поступают в смешанных партиях поставок от благотворительных фондов, волонтерских движений и территориальных громад хотя и в добротном техническом состоянии, но не первого года эксплуатации.

В этом же случае саперам предоставлены автомобили с нулевым пробегом. Передавать технику украинским воинам прибыли представитель компании Tetra Tech Михаэль Фрэнсис Доминике, под патронатом которого закупались машины и снаряжение для саперов, и работники посольства США в Киеве.

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Переданные Госспецтрансслужбе четырехдверные пятиместные с формулой 2+3 пикапы Hilux считаются одними из самых прочных и надежных грузопассажирских внедорожников в своем классе.

"Наша цель – поддержать украинских саперов, чтобы они могли эффективно и безопасно проводить гуманитарное разминирование, чтобы украинцы вернулись в свои дома, и чтобы Украина начала экономически восстанавливаться", – отметил представитель Tetra Tech Михаэль Фрэнсис Доминике.

Легкие, быстрые и вездеходные

Несмотря на максимально допустимый вес в 2910 кг эти 150-сильные авто довольно экономичны, на трассе потребляют 6,6 л дизеля, а в смешанном цикле движения – 7,4 - 8 л.

Рамный пикап среднеразмерной группы имеет удивительный разгон – сотню набирает за 11 секунд, что для такого типа машин считается хорошим показателем.

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С клиренсом в 22,7 см, пикап довольно успешно преодолевает бездорожье, травянистые переувлажненные участки с грязью.

Благодаря вездеходным шинам и большому протекторному пятну прилегания к поверхности автомобиль легко идет по скользкой дороге в гололед и уверенно преодолевает снежные заносы.

Меморандум работает на победу

Полученная техника без задержки отправилась в подразделения Госспецтрансслужбы. Напомним, компания Tetra Tech является основным партнером Украины по реализации проектной деятельности Государственного департамента США. Она имеет большой опыт реализации проектов по разминированию в мире и помогает наращивать возможности в этом направлении.

Сотрудничество между Государственной специальной службой транспорта и компанией Tetra Tech (США) закрепилось подписанием в декабре 2023 года Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании в сфере гуманитарного разминирования деоккупированных территорий Украины, подвергшихся военному воздействию российских оккупационных войск.

Фото: Госспецтрансслужба