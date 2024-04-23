На майский аукцион Mecum выставлен лот с редкой Toyota Classic - Hilux 1996 года выпуска, которых было выпущено всего сто единиц.

Автомобиль появился в рамках серии Toyota Excellent Conversion Series к 60-й годовщине модели Toyota AA, первого полностью изготовленного в Японии легкового автомобиля. Его построили на заднеприводной раме Toyota Hilux.

Базовое на шасси Hilux для Classic сделали с кузовом в стиле АА, созданного компанией Toyota Technocraft. Обязательными стали хромированные вставки, белые шины и деревянная отделка салона. Каждый элемент имел двухцветный внешний вид, особенно хорошо воспринимались хромированные бамперами и шины с "белой лентой".

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Интерьер также выполнен в стиле ретро, который включал кожаные сиденья, руль с деревянной окантовкой и большое количество деревянной отделки.

Силовой потенциал обеспечивал 2,0-литровый четырехцилиндровый рядный двигатель от Hilux, который производил 96 л.с. Он работал в сочетании с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, привод от которой шел на задние колеса.

Несмотря на 30-летний возраст, этот седан хорошо сохранился. Реальный пробег составляет 26 073 мили/41 960 км. Экспертная оценка сообщила о том, что одометр не скручен. Это свидетельствует о том, что среднегодовой пробег автомобиля был в пределах 1609 км.

Визуально автомобиль выглядит отлично. Сохранилось безупречное оригинальное окрашивание бордового цвета, которое немного поблекло от времени, но выглядит стильно. Круглые фары и заметный орнамент на капоте также оригинальные.

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Кузов что тогда, что сейчас воспринимается положительно именно благодаря ретро-дизайну, позаимствованному разработчиками конца 90-х из оригинала 1936 года и который был "первым японским легковым завершенным автомобилем, выпущенным на рынок".

Внутри для надлежащего комфорта есть современные удобства в виде кондиционера, электрических стеклоподъемников и замков. Для облегчения управления автомобиль имеет гидроусилитель руля. Тормоза здесь дисковые.

Фото: Mecum