Этот внедорожник прошел процесс реставрации и теперь доступен с электродвигателем мощностью 215 л.с. в паре с механической коробкой передач, или с электроприводом от Tesla на 320 лошадок.

Мастера британской компании Inverted презентовали проект электромобиля на базе Toyota Land Cruiser FJ40. Они оснастили классический внедорожник 60-х годов электродвигателем в рамках комплексной реставрации.

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Команде удалось интегрировать электрический двигатель в родную коробку передач Toyota. Этот двигатель выдает 215 л.с. и крутящий момент в 339 Нм. Возможность выбирать тип привода и блокировать дифференциал также осталась.

Для покупателей, желающих получить больше мощности, доступен вариант по установке электромотора от Tesla. В таком случае авто будет иметь мощность в 320 л.с., однако будет иметь постоянный полный привод и не будет коробки передач.

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Внедорожник оборудуют батареей на 53 кВт-ч, что обеспечивает максимальный запас хода 241 км. Аккумулятор способен принять заряд мощностью до 75 кВт и имеет зарядный порт типа CCS. Кроме этого, мастера также улучшают подвеску, и устанавливают тормоза Wilwood.

В общем, команда может переоборудовать Land Cruiser с короткой (FJ40), средней (FJ43) и длинной (FJ45) колесной базой, а также с различными типами кузова, включая жесткую крышу, мягкую крышу, универсал или пикап, в конфигурациях как с левым, так и с правым рулем. К тому же на протяжении всего процесса реставрации, покупатели дополнительно могут оснащать свое авто, а также создать собственный дизайн экстерьера и интерьера.

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В стандартное оснащение, которое устанавливают мастера Inverted входит также сенсорный экран информационно-развлекательной системы с Apple CarPlay, аудиосистема Hi-Fi, камера заднего вида, кондиционер и светодиодные фонари. Стоимость переоборудования составляет около 244 000 долларов США без учета дополнительных функций.