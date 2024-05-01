В последний день апреля громада Киева сделала хороший подарок для защитников 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины: 20 новеньких пикапов уже 1 мая должны прибыть на фронт.

Столичная община приобрела два десятка новеньких внедорожников Toyota Hilux. Всего этому подразделению за четыре месяца нынешнего года закуплено за счет бюджета города разнообразного имущества и техники на 60 млн грн, почти половина из которых – на пикапы. Об этом пишет на своей странице в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Выбор рамных пикапов среднего размера Toyota сделан не случайно, поскольку такой внедорожник, несмотря на хорошую выносливость и адаптированность к бездорожью, еще и довольно быстрый. Ему в загруженном состоянии достаточно всего 11 секунд (10,8 сек.) для набора скорости 100 км/ч. Конечно, это на дороге с твердым покрытием.

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Hilux нынешнего поколения комплектуется двумя версиями дизельных силовых агрегатов экологического стандарта Евро-6. Модификации "Бизнес" и "Комфорт" имеют мощность 150 л.с. и потребляют до 9,9 литра солярки на 100 километров пробега.

Что касается трансмиссии, то оно здесь может быть как механическая, так и автоматическая – 6-ступенчатая коробка переключения передач с возможностью полного привода, пониженной передачи и отключаемой передней оси.

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Всего с начала года громада Киева выделила на нужды военных почти 6,5 млрд гривен. Таким образом, донат на армию каждого жителя столицы с 1 января по 30 апреля условно достиг более 2,1 тысячи гривен. Если такой темп помощи сохранится, то до 31 декабря 2024 года этот показатель возрастет втрое.

Фото: мэрия Киева