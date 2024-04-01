Столичный мотобат получил пополнение из 11 немецких мотоциклов. Техника не новая, но на ходу и может быть задействована в патрулировании.

Столичные власти передали патрульной полиции Киева 11 мотоциклов BMW, которые получила в качестве помощи от Баварии. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Мотоциклы оборудованы всем необходимым для патрулирования улиц. Полученная техника поможет столичным патрульным оперативно реагировать на вызовы, быть более маневренными и мобильными.

Напомним, что в полиции уже используются мотоциклы Suzuki SV 650 прошлого поколения и новые Honda NC 750 с автоматической трансмиссией.