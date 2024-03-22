Обновленная Honda CB 1300 2024 модельного года, которая не доступна в Европе с 2013-го, имеет что предложить. Правда, предлагает только в Японии в версиях Super Four и Super Bol d'Or с ценником от 9500 евро.

Один из самых популярных четырехцилиндровых мотоциклов Honda все еще будет предлагаться в Японии. Опасения относительно окончательного прощания с CB 1300 не оправдались. Беспокойство было потому, что в прошлом году Honda показала меньшую сестринскую серию CB 400 для внутреннего рынка с такой же рядной "четверкой".

Технически эти версии остаются на уровне 2021 года, когда была представлена технология ride-by-wire, новый задний глушитель и светодиодные фары.

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Однако Honda решила для 2024 года изменить цветовые сочетания: базовые модели доступны в несколько иной гамме красок "Digital Silver Metallic". Модели SP, как обычно, в красно-белом (жемчужно-белом), но в новой комбинации или все еще в цвете "Pearl Hawks Eye Blue".

В 2024 году Super Bol d'Or с шасси Öhlins и тормозами Brembo будет отпускаться в эквиваленте 12 000 евро

Цены в Японии начинаются с эквивалента примерно 9500 евро за простой Super Four, топовый вариант SP Super Bol d'Or стоит эквивалент примерно 12 000 евро. Вот только уже почти 12 лет эти мотоциклы не подлежат регистрации в Европе.

В 2023 году Honda отпраздновала 30-летие CB 1000. Специальная обозначенная модель CB 1300 Super Four и CB 1300 Super Bol d'Or была доступна исключительно для Японии. Как вариант SP с амортизаторами Öhlins и суппортами Brembo стоила примерно 13 300 евро за Super Four и 14 000 евро за Super Bol d'Or.

Без обтекателя, но с тем же оборудованием голый Super Four SP 2024 года идет за 11 800 евро

Также Honda предложила CB 1300 в двух других цветах. Стандартная версия в цвете "Digital Silver Metallic" стоит примерно 10 600 евро для Four и 11 400 евро для Bol d'Or. Варианты SP можно было снова заказать в цвете "Pearl Hawks Eye Blue" на 2023 год, цены были эквивалентны примерно 13 100 евро и 13 900 евро.

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Honda в последний раз меняла силовой агрегат в 2021 году. Тогда же представила новую выхлопную систему. Рядный четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением выдает 113 л.с. и 112 Нм. Предложенная выхлопная система "четыре в одном" опирается на больший коллектор и, таким образом, уменьшает длину заднего глушителя.

CB 1300 Super Four стоит в Японии всего 9500 евро. Его можно узнать по серебристой краской и простыми компонентами для тормозов и шасси

Благодаря электронной ручке дросселя три режима вождения (Спорт, Стандарт, Дождь) были перенесены на нынешние версии CB 1300. Круизеры имеют стандартный круиз-контроль. Также на борту есть регулируемый контроль тяги, скользящая муфта и функция автоматической аварийной сигнализации во время экстренного торможения.

В дополнение к хорошо известному красному как 30th Anniversary Edition, Honda добавила новый вариант краски SP в синем цвете "Pearl Hawks Eye Blue"

Таким образом поклонники японских тяжелых мотоциклов (вес составляет 266 килограммов для Four и 272 килограмма для Bol d'Or) будут и дальше наслаждаться обновленной CB 1300 в версиях Super Four и Super Bol d'Or: Honda с классическим дизайном и большим рядным четырехцилиндровым двигателем останется в модельном ряду для Японии в 2024 году. Европа, где новый CB 1300 не продавался с 2013 года, снова должна подождать.

Фото: Honda