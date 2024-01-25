О массовом лопании стекла от мороза на Honda HR-V 2023 года выпуска сообщают уже сотни владельцев. Производитель стекло заменит, но процедуру отзыва внедрять не спешит.

Пока эта проблема изучается, идет официальное расследование, которое ведет Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). Владельцы автомобилей начали слать жалобы по этой проблеме на сайт NHTSA.

Эксперты уверяют, что производственная проблема в некоторых автомобилях Honda HR-V потенциально может привести к самопроизвольному разбитию заднего стекла. От этого задний отсек салона будет под воздействием его элементов, а осколки стекла могут быть разбросаны как внутри автомобиля, так и на дороге позади него.

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Недавно заднее стекло Honda HR-V 2023 года, тестировавшееся Consumer Reports, разбилось при прогреве в холодное утро. Теперь организация призывает отозвать транспортные средства, чтобы "помочь распространить информацию и увеличить количество владельцев, которые отремонтируют свои машины".

Несмотря на это, Honda не запускает отзыв, начав кампанию добровольного обновления продукта для устранения проблемы, связанной с проблемой размораживателя. Производитель говорит, что заказал запасные части и планирует начать замену окон в апреле или мае 2024 года.

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"Наше расследование показало, что при сборке некоторых транспортных средств уплотнитель, который используется для крепления заднего стекла, может контактировать с нагревательными элементами размораживателя, что приведет к образованию горячих точек и ослаблению стекла со временем", – говорится в заявлении Honda.

Honda говорит, что владельцы, у которых заднее стекло разлетается из-за размораживателя, могут обратиться к ближайшему дилеру или на линию обслуживания клиентов, чтобы договориться о ремонте.